Wuchang Fallen Feathers: Der nächste Action-RPG-Hit aus China? Tests und Wertungen im Überblick

Der chinesische Gaming-Markt ist auf dem Vormarsch und gewinnt außerhalb der eigenen Landesgrenzen zunehmend an Popularität. Ein Wendepunkt dürfte beispielsweise das 2020 veröffentlichte „Genshin Impact“ von HoYoverse gewesen sein, das deutlich machte, dass Videospiele aus China technisch überzeugen, eine weltweite Spielerschaft ansprechen und enorme Einnahmen generieren können.

Mit dem ausgezeichneten „Black Myth: Wukong“ im letzten Jahr wurde das Interesse an chinesischen AAA-Titeln weiter befeuert, sodass auch „Wuchang: Fallen Feathers“ schnell in den Fokus vieler Spieler rückte. Hierzulande wird das Action-Rollenspiel von Entwickler Leenzee am morgigen Donnerstag erscheinen. Die ersten Reviews liegen allerdings schon vor und verraten, ob sich Spieler auf den nächsten Hit aus China freuen können.

Solides Soulslike mit Stärken und kleinen Schwächen

An die Klasse von „Black Myth: Wukong“ scheint „Wuchang: Fallen Feathers“ nicht heranzureichen, dennoch bekommen Soulslike-Fans eine überaus solide Erfahrung: Nach 52 Reviews hat sich der Metascore aktuell bei 75 Punkten eingependelt.

Gelobt wird vor allem das frische Setting: Die düstere und einzigartige Darstellung der chinesischen Mythologie weiß vielen Rezensenten zu gefallen, Gestaltung von Welt und Gegnern teils sogar als herausragend beschrieben. Ähnlich viel Lob erhält zudem das Kampfsystem, das als präzise, herausfordernd und oft fair beschrieben wird. Verschiedene Waffen und Fähigkeiten laden zum Experimentieren ein, während das „Skyborn Might“-System einen aggressiven Spielstil belohnt.

Als Highlight werden außerdem die Bosskämpfe hervorgehoben, die visuell beeindrucken und anspruchsvoll ausfallen, wodurch ein befriedigendes Erfolgserlebnis geboten wird. Das ineinandergreifende, semi-lineare Leveldesign wird zudem von vielen Testern als gut durchdacht und motivierend empfunden – inklusive der cleveren Abkürzungen. Zudem wird der große Umfang und – für Soulslike-Fans – die Nähe zu den Vorbildern gelobt.

Der größte Kritikpunkt ist bislang die Performance auf der PS5: Trotz drei verschiedener Grafik-Modi kommt es immer wieder zu spürbaren Rucklern, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen. Und obwohl das Art Design größtenteils positiv bewertet wird, bemängeln einige Tester „zu viele graue Höhlen“ und sich wiederholende Assets, was die optische Abwechslung mindert.

Des Weiteren wird dem Spiel von einigen Testern, die sich mehr frische Ideen gewünscht hätten, vorgeworfen, sich oftmals zu stark an den etablierten Soulslike-Vorbildern zu orientieren. Einige Rezensenten heben zudem unfaire Fallen oder plötzliche Schwierigkeitsspitzen hervor, die frustrieren können. Schließlich könnte die komplexe chinesische Mythologie und Geschichte für Spieler schwer zu fassen sein, da die Story oft nur langsam und indirekt erzählt wird.

Test-Wertungen zu Wuchang: Fallen Feathers in der Übersicht

Eine der besten Wertungen kommt von TechRadar Gaming, die 9 von 10 Punkten verteilen: „Wuchang: Fallen Feathers ist das beste Soulslike seit Lies of P aus dem Jahr 2023. Entwickler Leenzee hat hier fast alles meisterhaft umgesetzt: vom verschachtelten Leveldesign, das sich intelligent selbst erschließt, bis hin zu den packend schnellen Kämpfen, die einige wirklich spaßige Defensiv-Elemente bieten. […] Abgesehen von einigen frustrierenden Momenten ist Wuchang: Fallen Feathers ein unverzichtbares Soulslike-Erlebnis.“

Eine weitere Empfehlung für Soulslike-Fans und alle, die es noch werden wollen, gibt ComicBook, die 8 von 10 Punkten zücken: „Wer Soulslikes mag, sollte sich Wuchang: Fallen Feathers auf keinen Fall entgehen lassen – es eignet sich zudem hervorragend für alle, die neu in das Genre einsteigen möchten.“

Ebenfalls 8 von 10 Punkten gibt es von IGN: „Mit seinen schnellen, dynamischen und flexiblen Kämpfen sowie einem erstklassigen Fertigkeitenbaum, der eine Fülle an Build-Experimenten und Anpassungsmöglichkeiten bietet, ist „Wuchang: Fallen Feathers“ ein äußerst respektables Soulslike-Debüt für Entwickler Leenzee Games. […]“

Satt gespielt an der Souslike-Formel hat sich offenbar Eurogamer, die lediglich 6 von 10 Punkten vergeben: „Vertrautheit verfolgt einen in Wuchang: Fallen Feathers auf Schritt und Tritt. Es ist ein kompetentes, cooles und hübsches Soulslike, das eine nette Wendung beim Tod bietet, aber kaum echte Überraschungen bereithält.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick (Auszug):

Endless Mode – 90

TechRadar Gaming – 90

DualShockers – 90

Game8 – 88

PlayStation Universe – 85

Dexerto – 80

ComicBook – 80

IGN – 80

GAMES.CH – 78

Noisy Pixel – 75

TheGamer – 60

PushSquare – 60

Eurogamer – 60

TheSixthAxis – 40

In den kommenden Stunden und womöglich auch Tagen dürften voraussichtlich noch weitere Bewertungen zu „Wuchang Fallen Feathers“ auf Metacritic erscheinen. Es ist daher wichtig zu bedenken, dass der aktuelle Metascore sich noch verschieben kann – und zwar in beide Richtungen.

Erscheinen wird „Wuchang: Fallen Feathers“ am 24. Juli 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Der Preload ist bereits möglich, wobei die Dateigröße auf der Sony-Konsole ziemlich überschaubar ausfällt.

Vorbestellen lässt sich das Action-Rollenspiel im PS Store: Für 49,99 Euro ist die Standard Edition erhältlich, die neben dem Hauptspiel noch zwei Kostüme, eine zusätzliche Axt und ein Fertigkeits-Upgrade-Gegenstand bietet. Vier weitere Kostüme und Waffen sowie ein zusätzliches Upgrade-Item erhalten alle Käufer der Deluxe Edition, für die 59,99 Euro fällig werden

Auf den Xbox-Konsolen und dem PC kann „Wuchang: Fallen Feathers“ auch pünktlich zum Release über den Xbox Game Pass spielen, sodass abgesehen vom Abonnement keine weiteren Kosten mehr anfallen.