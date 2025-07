Assassin’s Creed Shadows: Sommer-Roadmap samt New Game Plus angekündigt – Termin für „Die Klauen von Awaji“

Nach mehreren Inhaltsupdates hat Ubisoft die nächsten Schritte für “Assassin’s Creed Shadows” vorgestellt, darunter Neuerungen beim Fortschrittssystem. Zudem erhielt der DLC “Die Klauen von Awaji” einen Termin.

Ab dem 29. Juli steht für “Assassin’s Creed Shadows” zunächst der New-Game-Plus-Modus zur Verfügung. Er wird freigeschaltet, sobald die letzte Story-Mission abgeschlossen und der Abspann durchlaufen ist. Laut Ubisoft werden beim erneuten Durchlauf „Story- und Zieltafel-Fortschritt sowie die entdeckten Orte zurückgesetzt“, während „Charakterlevel, Ausrüstung, Fertigkeitspunkte, Wissensrang und Versteck-Fortschritt unberührt“ bleiben.

Spieler haben beim Start von New Game Plus zwei Optionen: Entweder sie beginnen die Story von vorn oder springen direkt zum Zeitpunkt, an dem Protagonistin Naoe das Versteck übernimmt. Die grundlegenden Tutorials werden im zweiten Durchlauf übersprungen.

Zeitgleich mit dem Update startet in “Assassin’s Creed Shadows” Projekt 3, das zusätzliche Ressourcen, Datendateien und Animus-Belohnungen ins Spiel bringt. Bereits laufende Projekte müssen dafür nicht abgeschlossen werden, ein Wechsel ist jederzeit möglich.

Fortschritts- und Levelsystem erweitert

Mit dem kommenden Update für “Assassin’s Creed Shadows” wird die maximale Charakterstufe von 60 auf 80 erhöht, unabhängig von New Game Plus. Außerdem kommen neue Wissensränge, Meisterschafts-Fertigkeiten und Ausbauoptionen für alle Versteckgebäude hinzu. Die ersten Upgrades erscheinen am 29. Juli, weitere folgen im Laufe des Sommers.

Ein weiteres Update ist für Anfang September geplant. Es soll laut Ubisoft „einige der am häufigsten von unserer Community gewünschten Funktionen“ enthalten. Die Aktualisierung ist kostenlos und erscheint vor der Erweiterung „Claws of Awaji“.

Das Komfort-Update umfasst unter anderem:

Automatische Freischaltung der Weltkarte pro Region nach vollständiger Synchronisierung

Möglichkeit, die Tageszeit zu überspringen und zur Dämmerung oder zum Morgengrauen zu springen.

Erweiterungen und Verbesserungen im Versteck

Unbegrenzte Bildrate für Zwischensequenzen auf dem PC

Zusätzliche Extras, die langjährigen Fans der Serie bekannt vorkommen könnten.

Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen

Auch die Schmiede der Verbündetenfigur Heiji erhält Erweiterungen. Mit kommenden Upgrades lassen sich Ausrüstungsgegenstände noch weiter verbessern. Dafür werden neue Seltenheitsstufen eingeführt – „Mythisch“ als Erweiterung von „Episch“ sowie „Artefakt“ als Steigerung von „Legendär“.

Weitere Details zu diesem Update für “Assassin’s Creed Shadows” möchte Ubisoft in den kommenden Wochen bekannt geben. Dabei verweist das Unternehmen erneut auf den fortlaufenden Austausch mit der Community.

Erweiterung “Die Klauen von Awaji” erscheint im September

Am 16. September erscheint mit “Die Klauen von Awaji” schließlich die erste große Story-Erweiterung für “Assassin’s Creed Shadows”. Sie ist für Spieler zugänglich, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben. Vorbesteller erhalten das Addon ohne zusätzliche Kosten.

Spieler begeben sich in “Die Klauen von Awaji” auf eine geheimnisvolle Insel, auf der sie von neuen, gefährlichen Gegnern verfolgt werden. Ziel ist es, einen verlorenen Schatz zurückzuerlangen, während zahlreiche Fallen und Hinterhalte umgangen werden müssen. Mit dem Bou, einem neuen Waffentyp, lassen sich neue Kampftechniken erlernen. Zusätzlich werden neue Fähigkeiten freigeschaltet und über zehn Stunden an zusätzlichen Inhalten geboten.

Bereits am 12. August findet ein öffentliches AMA (Ask Me Anything) auf Reddit statt, bei dem Mitglieder des Entwicklerteams Fragen zu aktuellen und kommenden Inhalten beantworten wollen.