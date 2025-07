Battlefield 6: Das Warten hat endlich ein Ende – Shooter im ersten Trailer enthüllt

Am heutigen Donnerstagnachmittag bereiteten EA und DICE der Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und stellten den kommenden Shooter "Battlefield 6" in einem ersten Trailer vor. Dieser vermittelt einen ausführlich Eindruck davon, worauf wir uns im neuen "Battlefield" freuen dürfen.

Nachdem kürzlich geleaktes Werbematerial auf eine bevorstehende Ankündigung zu „Battlefield 6“ hingewiesen hatte, kündigten EA und DICE die offizielle Enthüllung des Shooters für diese Woche an.

Am heutigen Donnerstagnachmittag war es schließlich so weit: DICE präsentierte uns die Eindrücke aus „Battlefield 6“. Der Enthüllungstrailer steht unter dem Motto: „Macht euch bereit für das ultimative Total-War-Erlebnis in Battlefield 6“ und gewährt einen ersten Blick auf den neuesten Ableger der langlebigen Shooter-Serie.

Erwartungsgemäß stehen intensive Feuergefechte und die zerstörbaren Areale im Fokus. Aber seht einfach selbst.

DICE setzt beim Klassensystem auf einen neuen Ansatz

Im Mai kündigte DICE an, dass das Studio für „Battlefield 6“ das Klassensystem dahingehend überabeitete, dass jede Klasse Zugriff auf sämtliche Waffen enthält. Weiter hieß es, dass jede Klasse alle Waffen verwenden kann, jedoch individuelle Vorteile genießt, wenn sie Waffen einsetzt, die auf sie zugeschnitten ist.

Ein Konzept, das bei der Community auf geteiltes Feedback stieß. Vor allem langjährige „Battlefield“-Spieler kritisierten diesen Ansatz, da dieser ihre Meinung nach das ursprüngliche Konzept von „Battlefield“ verwässere.

Um auch „Battlefield“-Veteranen anzusprechen, entschieden sich die Entwickler von DICE zu einem Kompromiss und brachten einfach beide Konzepte im Spiel unter. Zum einen wird es offizielle Playlists geben, in denen jede Klasse Zugriff auf alle Waffen enthält. Doch auch das Feedback der Kritiker wird berücksichtigt.

Diese wiederum kommen in den Playlists mit den klassengebundenen Signature-Waffen auf ihre Kosten.

Offene Beta offiziell angekündigt

Wie EA und DICE in dieser Woche bestätigten, wird „Battlefield 6“ vor dem Release im Rahmen einer offenen Beta getestet. Den Betatest möchten die Entwickler nicht nur nutzen, um mögliche Fehler oder Probleme aufzuspüren und bis zum Launch zu beheben. Des Weiteren soll den Spielern die Möglichkeit geboten werden, dem Team wertvolles Feedback zukommen zu lassen.

In der offenen Beta können die Spieler zudem erstmals die beiden unterschiedlichen Ansätze des Klassensystems in Augenschein nehmen. „Battlefield 6“ befindet sich für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung.

Der Release erfolgt offenbar im Oktober. Die Enthüllung des Multiplayers wiederum ist für den 31. Juli 2025 vorgesehen.