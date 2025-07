Battlefield 6: Frage nach PS4- und Xbox-One-Versionen geklärt – Wann wird der Multiplayer enthüllt?

Heute gewährte uns DICE einen ersten Blick auf die Kampagne von "Battlefield 6". Wie das Studio erneut bestätigte, steht die Enthüllung des Multiplayers kurz bevor. Zudem wurde die Frage nach Umsetzungen für PS4 und Xbox One beantwortet

Am heutigen Donnerstagnachmittag bereiteten EA beziehungsweise DICE der Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und gewährten im offiziellen Enthüllungstrailer einen ersten Blick auf den kommenden Shooter „Battlefield 6“.

Dabei konzentrierten sich die Entwickler vor allem auf Szenen aus der Kampagne und vermittelten einen Eindruck von dem, worauf wir uns in „Battlefield 6“ hinsichtlich der Action und der zerstörbaren Spielwelt einstellen dürfen. Der Multiplayer, der natürlich auch beim neuesten „Battlefield“-Ableger den Großteil der Erfahrung ausmacht, spielte in der heutigen Präsentation kaum eine Rolle.

Allzu lange werden wir uns aber auch hier nicht mehr gedulden müssen. Die Enthüllung des Multiplayers nimmt DICE nämlich am 31. Juli 2025 und somit am kommenden Donnerstag vor.

Erscheint Battlefield 6 auch für die alten Konsolen?

Da EA und DICE versprachen, mit „Battlefield 6“ den nächsten großen Sprung machen zu wollen und den Shooter bislang nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S ankündigten, war es eigentlich absehbar, dass die alten Konsolen in den Planungen keine Rolle spielen würden. Bestätigt wurde das Ganze im Rahmen der heutigen Enthüllung.

Aus der anschließend freigeschalteten Möglichkeit, „Battlefield 6“ auf die Wunschliste zu setzen (via Insider Gaming), geht hervor, dass der Shooter tatsächlich nur für PC und die aktuellen Konsolen erscheint.

Die PS4 und die Xbox One gehen also leer aus. Damit schlagen EA und DICE einen anderen Weg ein als Activision mit „Call of Duty: Black Ops 7“, das auch noch für die Systeme der letzten Generation erscheint.

Eine Entscheidung, die bei vielen Spielern gut ankommt, da bei der Entwicklung von „Battlefield 6“ keine Kompromisse aufgrund der veralteten Hardware der PS4 und Xbox One eingegangen werden müssen.

Eine weitere Plattform, die außen vor bleibt, ist die Switch 2. Auch das hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet.

DICE verspricht eine Shooter-Erfahrung der nächsten Generation

„Battlefield 6“ erscheint im Oktober 2025 und verspricht laut DICE nicht weniger als eine Shooter-Erfahrung der nächsten Generation, in der es möglich sein wird, die zerstörbare Umgebungen strategisch zum einen Vorteil zu nutzen.

„Mach dich bereit für das ultimative Kriegserlebnis. Kämpfe in intensiven Infanteriegefechten. Liefere dir packende Luftkämpfe in den Lüften“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Zerstöre deine Umgebung, um dir einen strategischen Vorteil zu verschaffen. In einem Krieg voller Panzer, Kampfjets und gewaltiger Waffenarsenale ist dein Trupp die tödlichste Waffe. Das ist Battlefield 6.“