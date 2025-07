Cyberpunk 2077: Songbird-Figur angekündigt – Details, Bilder, Preis und Vorbestellung

Die Reihe von Sammelfiguren aus dem “Cyberpunk 2077”-Universum wird um ein weiteres Modell erweitert: Die neu vorgestellte Figur zeigt Song So Mi, besser bekannt als Songbird, in einem Design, das sich an ihrem Auftritt in der Erweiterung “Phantom Liberty” orientiert.

Die rund 23 Zentimeter hohe Statue basiert auf dem Charakterdesign aus den frühen Spielsequenzen. Songbird trägt eine Jeansjacke, wie sie auch in der Quest “Birds With Broken Wings” zu sehen ist, sowie ein Cyberdeck im Holster an der linken Hüfte. Die Figur steht auf einem flachen Sockel, der mit dem Emblem der New United States of America (NUSA) und dem “Cyberpunk 2077”-Logo versehen ist.

Das Modell hebt spezifische Merkmale der Figur hervor, darunter das dunkelviolette Haar mit magentafarbenen Strähnen sowie feine Gesichtsfalten, die auf eingearbeitete Cyberware-Implantate unter der synthetischen Haut hinweisen.

Produktion und Vertriebsdetails

Hersteller der Figur ist Dark Horse Comics, ein Tochterunternehmen der Embracer Group. Seit 2020 produziert das Unternehmen Merchandise zum Rollenspiel “Cyberpunk 2077”, darunter Figuren von Solomon Reed, Jackie Welles, Adam Smasher sowie von V in männlicher und weiblicher Ausführung. Viele Figuren von Dark Horse können auch bei Amazon.de erworben werden.

Laut Dark Horse ist die Songbird-Statue stilistisch auf bestehende Modelle abgestimmt, insbesondere auf die 23,5 cm große Figur von Solomon Reed, die Anfang 2024 erschien. Sammler haben somit die Möglichkeit, eine zentrale Figur aus “Phantom Liberty” passend zur bisherigen Kollektion zu ergänzen.

Auf der Produktseite von Dark Horse finden sich noch weitere Bilder.

Die Statue ist 9 Zoll (ca. 22,86 cm) hoch und soll für 69,99 US-Dollar (hierzulande je nach Kurs rund 60 Euro) erhältlich sein. Der geplante Veröffentlichungszeitraum liegt zwischen Mai und Juli 2026. Vorbestellungen sind seit dem 23. Juli 2025 möglich. Der Vertrieb erfolgt über Dark Horse Direct sowie ausgewählte lizenzierte Händler.

Die Songbird-Figur aus „Cyberpunk 2077“ ist Teil einer fortlaufenden Produktlinie, die neben Figuren auch Kunstdrucke, Lithografien und weitere Sammlerobjekte umfasst. Der Hersteller legt laut eigener Angabe besonderen Wert auf eine Kombination aus technischer Präzision und charaktergetreuer Darstellung. Die Enthüllung der neuen Statue erfolgte im Rahmen einer offiziellen Ankündigung in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED.

Weitere Meldungen aus dem Universum von „Cyberpunk 2077“:

Die Ankündigung der Songbird-Figur fällt in eine Zeit, in der auch CD Projekt das “Cyberpunk 2077”-Universum weiter ausbaut. So stellte der Entwickler erst kürzlich das umfangreiche Update 2.3 zum Download bereit. Und es scheint, dass mit dem Support längst nicht Schluss ist.