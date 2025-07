Dying Light The Beast: „Jeden Euro wert“ – Techland verteidigt Spielzeit mit Seitenhieb gegen Assassin’s Creed

Dying Light The Beast:

Im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen fällt die von Techland angegebene Spielzeit für „Dying Light: The Beast“ relativ überschaubar aus, dennoch wird für das Zombie-Spektakel derselbe Preis fällig. Doch den Entwicklern zufolge sei der Titel „jeden Euro wert“.

Die Entwicklung von „Dying Light: The Beast“ begann ursprünglich als Erweiterung für den zweiten Teil. Doch im Laufe der Zeit wuchs der Umfang über den eines gewöhnlichen DLCs hinaus. So traf Techland die Entscheidung, ein voll- und eigenständiges Spiel daraus zu machen. Und genau das können die Fans auch erwarten: Intern betrachten die Entwickler den Titel sogar als inoffizielles „Dying Light 3“.

Trotzdem wird das Erlebnis kompakt ausfallen und im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen eine geringere Spielzeit bieten. Wie Techland bekannt gab, wird die Kampagne von „Dying Light: The Beast“ etwa 18 bis 20 Stunden in Anspruch nehmen. Dennoch wird das Spiel zum Vollpreis angeboten. Doch wie Franchise Director Tymon Smektala in einem Interview deutlich machte, sei es „jeden Euro wert“ – und erlaubte sich dabei auch einen kleinen Seitenhieb gegen „Assassin’s Creed“.

Kompaktes Erlebnis statt „lästiger Pflicht“

Mit „Dying Light: The Beast“ wollte Techland bewusst eine kompakte Spielerfahrung bieten und so einen Kontrast zu den immer größer werdenden Open-World-Spielen bieten. Schließlich sei die „Größe nicht alles“, wie Smektala im Gespräch mit GamesRadar erklärte. Um die Design-Philosophie von Techland zu verdeutlichen, zog er als Beispiel das im März veröffentlichte „Assassi’s Creed Shadows“ von Ubisoft heran.

„Wenn ich Assassin’s Creed Shadows anfange zu spielen, weiß ich im Grunde von Anfang an, dass ich es nie beenden werde. Ich bekomme zwar etwas für mein Geld, aber nicht, indem ich das Spiel durchspiele“, so Smektala. Seiner Ansicht nach seien die Spiele der „Assassin’s Creed“-Reihe deutlich zu groß, um sie vollständig zu erleben – vor allem für den Durchschnittsspieler.

Der Gegenwert solch riesiger Open-World-Titel ergebe sich daher nicht durch das Durchspielen, sondern dadurch, dass man „mit den Gameplay-Mechaniken, mit dem Teil der Geschichte, den man erleben, lernen und verstehen konnte, zufrieden ist“. Zudem fühle sich das Beenden solcher Spiele für Smektala „im Grunde wie eine lästige Pflicht an. Und ich möchte doch nicht zusätzlich für eine Pflicht zahlen, oder?“

Warum 20 Stunden genug sind – und 50 möglich

Aus diesem Grund wird „Dying Light: The Beast“ eine deutlich überschaubare Spielzeit bieten, sodass man auch in der Lage dazu ist, die Kampagne problemlos zu beenden. Dass auch Spiele, die man „in 15 Stunden abschließen kann“ erfolgreich und ein „echtes AAA“-Erlebnis liefern können, belegt Smektala anhand von Titeln wie Remedys „Control“ oder „Alan Wake 2“.

Und deshalb ist Smektala „ziemlich zuversichtlich, dass Dying Light: The Beast jeden Pfund, jeden Dollar, jeden Euro, jeden Yuan, den man für das Spiel ausgegeben hat, wert ist“.

Wer möchte, kann natürlich deutlich mehr als die angepeilten 20 Stunden aus „Dying Light: The Beast“ herausholen: Neben der Story hat Techland die Spielwelt mit jeder Menge zusätzlichen Inhalten gefüllt, darunter auch Events, Geheimnisse und exklusive Herausforderung. Dadurch kann die Spielzeit je nach Spielstil auf bis zu 50 Stunden ansteigen.

Erscheinen wird „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC – zumindest vorerst. Die ursprünglich angekündigte Last-Gen-Version für die PS4 und Xbox One wurde vorerst verschoben, um den Fokus auf die Current-Gen-Fassung zu legen. Bis spätestens zum Jahresende soll das Action-Abenteuer aber auch auf den alten Konsolen verfügbar sein.