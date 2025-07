Dying Light The Beast: Warum Spiele oft abgebrochen werden und wie Techland es besser machen will

In einem Interview gab Techland Einblicke, wie das Feedback aus internen Playtests maßgeblich zur Qualität von "Dying Light: The Beast" beigetragen hat. Außerdem verriet Franchise Director Tymon Smektala, mit welchen Mitteln die Entwickler die Spieler zum Durchspielen der Kampagne motivieren wollen.

Wie Statistiken zeigen, ist der Anteil der Spiele, die von den Nutzern gekauft, aber nicht beendet werden, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Vor allem große Open-World-Spiele sind von diesem Phänomen betroffen. Wie Techland bereits in der Ankündigung von „Dying Light: The Beast“ bestätigte, möchte das Studio diesem Trend mit einer kompakteren Kampagne entgegenwirken, die von den Spielern in etwa 18 bis 20 Stunden abgeschlossen werden kann.

Doch nicht nur die kürzere Kampagne soll die Spieler dazu motivieren, das Spiel tatsächlich bis zum Ende zu spielen. Im Gespräch mit GamesRadar erklärte Franchise Director Tymon Smektala, dass auch die Qualität der Quests einen entscheidenden Beitrag dazu leisten soll, dass die Spieler „Dying Light: The Beast“ unbedingt abschließen möchten.

Feedback der Playtester spielte eine entscheidende Rolle

Demnach wurden Spieler, die „Dying Light: The Beast“ im Rahmen der internen Playtests ausgiebig anspielen konnten, gebeten, den Entwicklern zu jeder Quest Feedback zu geben. Dabei setzte Techland intern auf ein Bewertungssystem, bei dem die Playtester jede gespielte Quest mit ein bis fünf Sternen bewerten sollten.

So wurde schnell deutlich, in welchen Bereichen das Team noch nachbessern musste. Wie Smektala ergänzte, war es insbesondere die finale Quest der Kampagne, die bei den Testspielern besonders gut ankam.

Er berichtet, dass „im Grunde alle“ Quests – mit wenigen möglichen Ausnahmen – durchschnittliche Bewertungen von 80 Prozent oder höher erhalten hätten. Ein laut Smektala sehr guter Durchschnitt. Die finale Mission der Kampagne übertraf laut dem Franchise Director jedoch alles.

„Die letzte Mission im Spiel erhält die höchste Bewertung von allem, was im Spiel enthalten ist“, so Smektala. Die Bewertungen für das Finale seien „nahezu perfekt“ und hätten im Schnitt eine Wertung von 4,96 Sternen erzielt.

Die Spieler dürfen sich also auf nicht weniger als ein spektakuläres Finale freuen.

Umfang wuchs in den vergangenen Monaten stetig an

„Dying Light: The Beast“ erscheint am 22. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die alten Konsolen PS4 und Xbox One werden zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr versorgt. Wie Smektala kürzlich verriet wuchs der Umfang des in wenigen Wochen erscheinenden Ablegers in den vergangenen Monaten kontinuierlich an.

An der Länge der Kampagne habe sich nichts geändert. Diese können die Spieler wie angekündigt in etwa 20 Stunden abschließen. Allerdings versahen die Entwickler die Spielwelt abseits der Hauptmissionen mit Events, Herausforderungen und versteckten Inhalten, die die Spielzeit auf bis zu 50 Stunden erhöhen können.