Elden Ring: Mega-Erfolg für FromSoft – Nightreign und Shadow of the Erdtree erreichen die nächsten Verkaufsmeilensteine

„Elden Ring“ ist der erfolgreichste Titel von Entwickler FromSoftware und jetzt konnten auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ sowie das zuletzt veröffentlichte Koop-Spin-off „Elden Ring: Nightreign“ die nächsten, beeindruckenden Verkaufsmeilensteine erreichen.

FromSoftware, die bekannt für ihre anspruchsvollen, aber belohnenden Action-Rollenspiele sind, haben sich in den letzten Jahren einen ausgezeichneten Ruf innerhalb der Gaming-Community erarbeitet und zahlreiche Hits hervorgebracht. Dazu zählen unter anderem die „Dark Souls“-Reihe, „Sekiro: Shadows Die Twice“ oder der PS4-Hit „Bloodborne“.

Der erfolgreichste Titel in der Geschichte des japanischen Entwicklerstudios ist jedoch das im Februar 2022 veröffentlichte „Elden Ring“: Ende April hatte Publisher Bandai Namco Games verkündet, dass man mittlerweile über 30 Millionen Exemplare des Spiels verkaufen konnte. Und nun haben auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ und das Ende Mai veröffentlichte „Elden Ring: Nightreign“ weitere Meilensteine erreicht.

Beeindruckende Verkaufszahlen für Shadow of the Erdtree und Nightreign

„Shadow of the Erdtree“ wurde im Juni 2024 veröffentlicht und entpuppte sich bereits kurz nach dem Release als großer Erfolg: Innerhalb der ersten drei Tage konnte sich die Erweiterung 5 Millionen Mal verkaufen. Und inzwischen hat der umfangreiche DLC die nächste beeindruckende Zahl erreicht. Wie Bandai Namco und FromSoftware bekannt gegeben haben (via Gematsu), konnte „Shadow of the Erdtree“ mittlerweile die Grenze von 10 Millionen Einheiten überschreiten.

Und auch „Elden Ring: Nightreign“, der Koop-Ableger, der am 30. Mai 2025 veröffentlicht wurde, konnte die nächste Verkaufsmarke knacken. Nachdem die Verantwortlichen am 3. Juni die ersten Absatzzahlen in Höhe von 3,5 Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten bekannt gegeben hatten, konnte jetzt die 5-Millionen-Marke erreicht werden.

Dabei dürften die Zahlen zukünftig noch weiter steigen: So wird „Elden Ring“ gemeinsam mit „Shadow of the Erdtree“ im Laufe dieses Jahres noch als sogenannte Tarnished Edition für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkreter Termin steht bislang aber noch aus.

Und für „Elden Ring: Nightreign“ verfolgt FromSoftware aufgrund des Multiplayer-Ansatzes ohnehin längerfristige Pläne: Aktuell schlagen sich die Spieler mit den Everdark Sovereigns herum, während DLCs bereits in Planung sind.

FromSofts Pläne: Geheimes Projekt und Switch-2-Exklusivspiel

Währenddessen arbeitet FromSoftware hinter den Kulissen bereits an einem neuen Projekt, zu dem erst kürzlich die ersten Berichte aufgetaucht sind. Was sich hinter dem Codenamen „FMC“ verbirgt, ist bislang aber noch nicht bekannt. Aufgrund des Erfolges von „Elden Ring“ spekulieren die Fans jedoch, dass es sich womöglich um eine Fortsetzung handeln könnte. Aber auch ein Remaster zu „Dark Souls 3“ aus dem Jahr 2016 wurde bereits ins Gespräch gebracht.

Darüber hinaus werkelt FromSoftware aktuell auch noch an „The Duskbloods“. Das düstere Action-Rollenspiel entsteht unter der kreativen Leitung von Mastermind Hidetaka Miyazaki und verspricht ein actiongeladenes PvPvE-Spiel mit Online-Multiplayer. Allerdings wurde das Spiel bisher exklusiv für die Nintendo Switch 2 angekündigt.

Mehr von „Elden Ring“ gibt es außerdem bald im Kino zu sehen: Im Mai dieses Jahres wurde die Verfilmung offiziell angekündigt, für deren Inszenierung sich Regisseur Alex Garland („28 Days Later“, „Civil War“) verantworten wird. Auch das Drehbuch wird aus seiner Feder stammen. George R. R. Martin ist ebenfalls als Produzent am Projekt beteiligt. Wann mit einem Kinostart zu rechnen ist, steht bislang aber noch nicht fest.