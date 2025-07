Ghost of Yotei: Wird es einen Multiplayer geben? Sucker Punch äußert sich zu möglichem Legends-Modus

Obwohl es sich bei „Ghost of Tsushima“ in erster Linie um eine Einzelspieler-Erfahrung handelte, bekam der PS4-Titel mit dem Legends-Modus eine Multiplayer-Komponente nachgeliefert. Gilt das auch für das kommende „Ghost of Yotei“? Dazu äußerte sich Creative Director Nate Fox von Sucker Punch jetzt in einem Interview.

Im Juli 2020 veröffentlichten Sony und Entwickler Sucker Punch mit „Ghost of Tsushima“ ein brandneues Einzelspieler-Erlebnis für die PS4: In der Rolle von Jin Sakai, einem der letzten überlebenden Samurai auf der japanischen Insel Tsushima, stellte man sich der mongolischen Invasion gegenüber.

Drei Monate später, wurde im Oktober allerdings der sogenannte Legends-Modus nachgereicht, der „Ghost of Tsushima“ um eine Multiplayer-Komponente erweiterte. Zwei bis vier Spieler konnten hier gemeinsam Story-Missionen bestreiten, sich im Überlebensmodus oder dem Raid versuchen oder aber in zweier Teams gegeneinander antreten, um Wellen von Feinden möglichst schnell zu besiegen.

Mit „Ghost of Yotei“ erscheint im Oktober dieses Jahres die Fortsetzung. Nun stellt sich die Frage: Plant Sucker Punch auch für das kommende Action-Adventure einen Mehrspieler-Part?

Entwickler konzentrieren sich derzeit auf die Fertigstellung der Kampagne

Darüber sprach Nate Fox von Sucker Punch, der als Creative Director hauptverantwortlich für „Ghost of Yotei“ ist, jetzt in einem aktuellen Interview mit IGN (via PushSquare). So wurde Fox gefragt, ob die Spieler zum Start oder aber zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Multiplayer-Modus – ähnlich der bekannten Legends-Variante – rechnen können.

Eine konkrete Antwort wollte oder konnte Fox allerdings nicht geben. Stattdessen erklärte er, dass man sich aktuell „voll und ganz“ auf „Ghost of Yotei“ und die Kampagne konzentriere und versuche, sie „in der höchstmöglichen Qualität fertigzustellen“. Ein Dementi liefert er allerdings auch nicht, sodass eine möglicher Multiplayer-Part für die Zukunft wohl nicht vollständig auszuschließen ist.

Legends hat Sucker Punch „sehr gefallen“

„Wir waren äußerst zufrieden mit Ghost of Tsushima Legends und der Möglichkeit für Spieler, sich mit Freunden zu verbinden und ihre Fähigkeiten im Kampf mit dem Katana gegen eine Vielzahl von Gegnern einzusetzen. Es hat uns sehr gefallen“, sagte Fox zum Mehrspieler-Modus von „Ghost of Tsushima“.

Doch aktuell liegt der Fokus von Sucker Punch auf der Einzelspieler-Erfahrung: „Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, Ghost of Yotei in der höchstmöglichen Qualität fertigzustellen und es den Spielern schon bald am 2. Oktober in die Hände zu geben. Darauf konzentrieren wir uns derzeit voll und ganz“, erklärte der Creative Director abschließend.

„Ghost of Yotei“ wird – wie bereits von Fox erwähnt – ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein. Vorbestellungen sind bereits möglich: Neben der Standardfassung steht auch eine digitale Deluxe Edition zur Auswahl, während über den PS Direct Store eine 250 Euro teure Collector’s Edition geordert werden kann. Zuletzt wurde außerdem auch eine limitierte PS5 im „Ghost of Yotei“-Design vorgestellt.