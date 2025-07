GTA 6: Von Spielern immer wieder gefordertes Feature könnte endlich Einzug halten – Gerücht

Während sich die Verantwortlichen von Rockstar Games seit der Veröffentlichung des zweiten Trailers zu „GTA 6“ Anfang Mai mit offiziellen Details vornehm zurückhalten, erreichten uns in den vergangenen Wochen immer wieder neue Gerüchte zum 2026 erscheinenden Open-World-Blockbuster.

So meldete sich beispielsweise der Leaker Detective Seeds zu Wort, der erfahren haben möchte, dass es auf der PS5 Pro wohl möglich sein wird, „GTA 6“ in 60FPS zu spielen. Doch noch ein weiteres Feature, für das sich die Spieler in den Vorgängern immer wieder einsetzten, ist Bestandteil aktueller Gerüchte.

Im Detail geht es um die Möglichkeit, individuelle Soundtracks in das Spielgeschehen einzubinden, um so beispielsweise Events oder bestimmte Aktivitäten mit eigener Musik zu unterlegen. Wie das Ganze in der Praxis aussehen soll, bleibt jedoch abzuwarten.

Feature möglicherweise nicht zum Launch verfügbar

Diese Information stammt vom Leaker und YouTuber „Hip Hop Gamer“, bei dem jedoch angemerkt werden muss, dass er in der Vergangenheit mit seinen Angaben nicht immer richtig lag. Zwar leakte er zuletzt beispielsweise den „The Island“-Modus von „WWE 2K25“, lag mit seinen Aussagen aber auch gerne einmal daneben.

Sollte „Hip Hop Gamer“ mit seinen Informationen zur Möglichkeit, eigene Musik ins Spielgeschehen einzubinden, richtig liegen, ist mit dieser Funktion zum Release von „GTA 6“ im Mai 2026 unter Umständen noch nicht zu rechnen.

Stattdessen gibt „Hip Hop Gamer“ an, dass das Feature erst irgendwann nach dem Release von „GTA 6“ nachgereicht werden könnte. Einen konkreten Zeitraum konnte er allerdings nicht nennen. Ergänzend zum Custom-Music-Modus sprach der Leaker auch den 60-FPS-Modus an, den es seinen Informationen zufolge definitiv geben werde.

Auf welchen Plattformen wir „GTA 6“ in 60 Bildern pro Sekunde genießen dürfen, verriet „Hip Hop Gamer“ nicht. Neben der PS5 Pro dürfte hier vor allem der PC infrage kommen, den Rockstar Games allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt mit „GTA 6“ versorgen wird. Die Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S hingegen erscheinen nach einer weiteren Verschiebung am 26. Mai 2026.

Wie Take-Two Interactive in der Vergangenheit mehrfach betonte, soll das finale Spiel die zusätzliche Wartezeit definitiv wert sein. Demnach dürfen sich die Spieler laut dem Publisher auf nichts Geringeres als „das Beste, was die Unterhaltungsbranche je sah“ einstellen.