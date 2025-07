Lollipop Chainsaw: Fortsetzung offiziell bestätigt – Entwickler versprechen kreative Freiheit ohne „exzessive Einschränkungen“ 

In der vergangenen Woche gab Entwickler Dragami Games, die für das im September 2024 veröffentlichte Remaster „Lollipop Chainsaw RePOP“ verantwortlich waren, bekannt, dass man das Franchise rund um die Cheerleaderin und Zombiejägerin Julie Starling zukünftig weiter ausbauen wird. Dafür ging das Studio eine neue Partnerschaft mit dem taiwanesischen Unternehmen Nada Holdings.

Und nun haben die Verantwortlichen die neuen Projekte offiziell angekündigt: In einer Pressemitteilung (via IGN) haben die Nada Holding Group und Dragani Games bekannt gegeben, dass sich ein brandneues „Lollipop Chainsaw“ in der Entwicklung befindet, ebenso wie eine Anime-Adaption.

Lollipop Chainsaw-Sequel: Kreative Freiheit und Fan-Feedback im Fokus

Den Informationen zufolge soll sich das Sequel bereits in der Entwicklung befinden und die „Attraktivität des Originals bewahren und erweitern“. Um sicherzustellen, dass der Geist von „Lollipop Chainsaw“ bewahrt wird, besteht das neue Entwicklerteam auch aus wichtigen Mitarbeitern, die bereits am Vorgänger beteiligt waren. Die ursprünglichen Schöpfer, Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, und DCU-Chef James Gunn, sind allerdings nicht Teil des Projekts.

Darüber hinaus soll die Fortsetzung „unter besonderer Berücksichtigung des Fan-Feedbacks“ entstehen und wie das Original „eine Welt voller schwarzem Humor erschaffen“. Zudem gaben die Entwickler bekannt, dass viel Wert darauf gelegt wird, „dem unverwechselbaren Ton und Geist des Originals treu zu bleiben, ohne übermäßige kreative Einschränkungen im Sinne von DEI (Diversity, Equity und Inclusion) aufzuerlegen“.

Der Titel des neuen Videospiels oder konkrete Details wie ein möglicher Zeitraum für die Veröffentlichung oder die Plattformen, für die sich das Spiel in der Entwicklung befindet, wurden noch nicht bekannt gegeben. Informationen zur angekündigten Anime-Adaption stehen ebenfalls noch aus.

Franchise erreicht 1,5 Millionen Verkäufe

Darüber hinaus wurde in der Pressemitteilung bestätigt, dass das „Lollipop Chainsaw“-Franchise weltweit mittlerweile auf 1,5 Millionen verkaufte Einheiten kommt. Allerdings fällt der größte Anteil mit mindestens 1,24 Millionen Exemplaren auf das Originalspiel zurück. So fand das Remaster unter den Fans keinen allzu großen Anklang.

„Lollipop Chainsaw RePOP“ enttäuschte viele Fans, da es unter anderem den lizenzierten Soundtrack des Originals vermissen ließ und die Spieler ein vollständiges Remake erwartet hatten. Obwohl Dragami Games zunächst plante, den Titel komplett neu zu entwickeln, wurden die Pläne im Nachhinein verworfen. Der Grund: Fans sollen geäußert haben, dass sie ein Remaster bevorzugen, das dem Original so nah wie möglich bleibt.

Dass auch die kommende Fortsetzung dem Original treu bleiben wird, bestätigte Joe Teng von Nada Holdings bereits bei der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Dragami. Er erklärte: „Nada Holdings ist entschlossen, die Essenz des Originalspiels zu respektieren und gleichzeitig unermüdlich daran zu arbeiten, die Erwartungen der Fangemeinde zu erfüllen.“