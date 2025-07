PS Plus: 40 Prozent Rabatt auf Essential, Extra und Premium, aber mit einem großen Haken

PS Plus:

Sony gewährt ausgewählten Nutzern einen Rabatt von bis zu 40 Prozent auf alle PS-Plus-Tarifstufen - jedoch unter bestimmten Voraussetzungen. Das Angebot gilt befristet und scheint an persönliche Gegebenheiten gebunden zu sein.

Auf Reddit sorgt eine PlayStation-Plus-Preisaktion momentan für reichlich Gesprächsstoff: Im Rahmen eines befristeten Angebots gibt es auf die drei Abo-Stufen von PS Plus, darunter Essential, Extra und Premium, offenbar 40 Prozent Rabatt. Ein Reddit-Nutzer teilte einen entsprechenden Screenshot, der in der Community große Beachtung fand. Allerdings gilt der Rabatt längst nicht für alle. Und komplett neu ist die Aktion ebenfalls nicht.

Persönlich adressierte Rabatte mit Einschränkungen

Der Preisnachlass, den der Reddit-User auf einem Screenshot untermauert, gilt für die PS-Plus-Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten und läuft bis zum 21. August 2025. In Online-Foren äußerten sich weitere Spieler aus den USA, Großbritannien und anderen Ländern, die eine solche Ermäßigung erhalten haben, wie PlayStation Lifestyle berichtet.

Hierbei ist zu beachten, dass das Angebot individuell verteilt wird. Die adressierten Spieler haben eines gemeinsam: Ihre vorherigen PS-Plus-Abos waren ausgelaufen, teils schon vor längerer Zeit.

Ein Nutzer schrieb: „Ich habe dieses Angebot per E-Mail in Bulgarien für ein Konto erhalten, das seit 2018 kein Plus mehr hat.“ Ein anderer: „Ich bin seit Mai weg, habe aber vor 2 Stunden das gleiche Angebot bekommen“ Die Differenz legt nahe, dass die Spanne offenbar recht groß ist. Sony selbst hat bislang keine öffentlichen Informationen zur Verteilung der Rabatte geteilt.

Das Prinzip ist in der Community nicht unbekannt. Ein Nutzer erinnerte sich, dass er im vergangenen Jahr ein solches Angebot erhalten hatte. 20 Tage nach Ablauf des Abos bekam er für PS Plus Extra und Premium einen Rabatt von 35 Prozent. Essential stand damals nicht zur Auswahl.

Persönlichen Account prüfen könnte sich lohnen

Die Rabattstruktur kann also variieren. Und es handelt sich nicht um eine allgemein zugängliche Werbeaktion, die bei abgelaufenen Abos automatisch greift.

Wer wissen möchte, ob er selbst zu den Auserwählten gehört, sollte einfach einen Blick in seinen PSN-Account werfen. Möglicherweise versucht Sony gerade, euch mit einem maßgeschneiderten Angebot in das PS-Plus-Universum zurückzuholen.

In diesem Universum wurden zuletzt die Juli-Games der Stufen Extra und Premium freigeschaltet. Die Essential-Games für Juli stehen schon länger ohne Zusatzkosten zum Download bereit. Die nächste Ankündigung erfolgt voraussichtlich am 30. Juli 2025.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst. Er bietet je nach Tarif Zugriff auf Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratis-Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation-Store und zusätzliche Funktionen wie Cloud-Speicher für Spielstände.

Es gibt drei Stufen: Essential (Basisfunktionen), Extra (zusätzlich Zugriff auf eine Spielebibliothek) und Premium (inkl. Klassiker, Spiele-Streaming und Testversionen). Die Preise liegen zwischen 71,99 und 151,99 Euro pro Jahr.