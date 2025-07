Silent Hill Remake: Warten auf den Horror – Neue Gerüchte zu Release und Entwicklungsstart

Nach dem großen Erfolg des Remakes von „Silent Hill 2“, das im Oktober 2024 veröffentlicht wurde und bis allein bis Januar mehr als 2 Millionen Mal verkaufen und Konami damit ein Rekord-Quartal bescheren konnte, kündigten die Verantwortlichen im vergangenen Monat eine Neuauflage des ersten „Silent Hill“ an.

Für die Entwicklung zeichnet sich erneut Bloober Team verantwortlich, die auch schon am „Silent Hill 2“-Remake arbeiteten. Weitere Details wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Doch nun hat ein bekannter Insider neue Gerüchte zum Entwicklungsstart und dem möglichen Release-Zeitraum gestreut.

Gerücht: Silent Hill-Remake soll 2027 erscheinen

Bei dem besagten Leaker handelt es sich um Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, der sich vor allem auf Horrorspiele japanischer Entwickler, wie zum Beispiel der „Resident Evil“– und „Silent Hill“-Reihe spezialisiert hat. Mit Blick auf Konamis Franchise hatte er zuletzt auch Bilder und Informationen zum „Silent Hill 2“-Remake geleakt, die sich später als korrekt erwiesen.

In einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Wccftech) hat der Insider jetzt behauptet, dass die Entwicklung der „Silent Hill“-Neuauflage bereits vor drei Jahren begonnen haben soll – noch bevor das „Silent Hill 2“-Remake veröffentlicht wurde. Zudem äußerte er sich zu einer möglichen Veröffentlichung: Angesichts der aktuellen „Silent Hill“-Projekte, die Konami in Planung hat, geht er davon aus, dass das „Silent Hill“-Remake im Jahr 2027 erscheinen wird.

Konamis Comeback-Plan: Jedes Jahr ein Silent Hill

Bereits Ende Juni meldete sich Dusk Golem zu Wort und erklärte, dass Konami den Plan verfolge, das „Silent Hill“-Franchise wieder zurück zu alter Stärke und großer Bekanntheit zu verhelfen. Das soll auch durch einen jährlichen Release-Rhythmus gelingen. „Der Plan war immer, die Serie nach ihrer Rückkehr fast jährlich fortzusetzen“, so der Insider. Ein Erfolgsrezept, dem sich auch schon Capcom mit der „Resident Evil“-Reihe und den Remakes erfolgreich bedient hat.

Und nachdem „Silent Hill“ im vergangenen Jahr mit der Neuauflage des zweiten Teils sein Comeback gab, steht am 25. September dieses Jahres mit „Silent Hill f“ der erste neue Teil seit über einem Jahrzehnt an, der die Spieler zudem erstmals in der Geschichte der Reihe nach Japan führen wird.

Im nächsten Jahr könnte es dem Leaker zufolge dann mit „Silent Hill: Townfall“ weitergehen, das in Zusammenarbeit mit Indie-Publisher Annapurna Interactive entsteht. Details dazu sind kaum bekannt, außer dass es sich wohl um ein stark narrativ getriebenes Horror-Adventure handeln soll. Ein erster Trailer legte zudem nahe, dass es aus der Ego-Perspektive gespielt wird.

2027 könnte dann – wie von Dusk Golem vermutet – das Remake des ersten „Silent Hill“ folgen, das ursprünglich 1999 für die PlayStation erschien. Auch Schöpfer Keiichiro Toyama, der bereits an einem neuen Spiel arbeitet, blickt der Neuauflage bereits entgegen und ist gespannt auf die „mutigen und kreativen Lösungen“, die Bloober Team finden wird.