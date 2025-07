Starfield? Halo?: Microsoft bereitet weitere Ankündigungen für PS5 & Switch 2 vor – Gerücht

Im Vergleich zum Vorgänger soll „Ghost of Yotei“ deutlich abwechslungsreichere Nebenaktivitäten bieten, die von Spielern in der offenen Welt entdeckt werden können. Wie Sucker Punch in einem Interview erklärte, habe man aus „Ghost of Tsushima“ gelernt und sich das Feedback zu Herzen genommen.