Borderlands 4: Loot-Shooter geht Gold – und Randy Pitchford liefert emotionale Erklärung zu diesem „monumentalen Moment“

Ende April sorgte Gearbox Software für eine positive Überraschung: Der Release von „Borderlands 4“ wurde nicht etwa verschoben, sondern vorgezogen. Statt am 23. September 2025 erscheint der Loot-Shooter nun bereits am 12. September 2025 – den Entwicklern zufolge ein klares Zeichen ihres Vertrauens in die Qualität des Spiels.

Jetzt wurden für die geplante Veröffentlichung von „Borderlands 4“ sämtliche Hürden genommen: In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der Loot-Shooter den Gold-Status erreicht hat und die Hauptentwicklung damit abgeschlossen ist.

Und Gearbox-Chef Randy Pitchford, bekannt für seine teils kontroversen Aussagen – zuletzt sorgte er mit Äußerungen zum Preis von „Borderlands 4“ für Ärger, indem er andeutete, „echte Fans“ würden einen Weg finden, sich das Spiel zu leisten, selbst wenn es teurer wird -, nutzte die Gelegenheit, sich ausschweifend zu diesem emotionalen und bedeutsamen Moment zu äußern – und dabei auch eine kleine Geschichtsstunde abzuhalten.

Gold-Status: „So monumental wie kaum etwas anderes, was wir in unserem Leben erleben“

In einem 11 Beiträge umfassenden Post auf X (via GamesRadar) machte Pitchford zunächst deutlich, dass das Erreichen des Gold-Status für ihn und sein Team ein äußerst emotionaler Moment ist: „Für die Videospielentwicklung, bei der viel Emotion und Kreativität von einer Gruppe hartgesottener Entwickler in einem Team zusammenfließen, ist der Moment, in dem wir fertig sind, so monumental wie kaum etwas anderes, was wir in unserem Leben erleben.“

Dann blickt er zurück in die Vergangenheit und erklärte, dass der Begriff „Gold gegangen“ aus einer Zeit stammt, in der Spiele noch ausschließlich auf physischen Discs vertrieben wurden. Wenn die First-Parties (wie PlayStation, Nintendo oder Xbox) eine Spielversion genehmigten, erstellten sie eine „goldfarbene“ Master-Disc, die an die Hersteller geschickt wurde, um sie zu vervielfältigen.

„Der Moment, in dem die Software genehmigt wurde und die ‚goldene’ Disc erstellt wurde, wurde zum Moment, in dem das Spiel fertig war“, so Pitchford. Und „das war der Moment, den wir feierten“.

Und auch wenn sich der Prozess heute geändert hat und keine physischen Gold-Discs mehr erstellt werden, bleibt die Bedeutung bestehen. „Heute bedeutet ‚Gold gegangen‘, dass das Videospiel für die Veröffentlichung auf allen Plattformen genehmigt wurde“, erklärt Pitchford.

„Tonnen an großartigen DLCs“ geplant – Switch 2-Version im Oktober

Doch obwohl „Borderlands 4“ jetzt den Gold-Status erreicht und die Hauptentwicklung geschlossen wurde, geht die Arbeit für Gearbox Software natürlich weiter: Das Team widmet sich auch weiterhin dem letzten Feinschliff, behebt weiter Bugs oder nimmt kleinere Verbesserungen vor, die dann mit einem Day-One-Patch, der pünktlich zum Release erscheint, realisiert werden.

Darüber hinaus haben die Entwickler bereits Ideen für „Tonnen an großartigen DLCs“. Konkrete Details sollen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. „Wir haben bereits viele tolle Pläne für eine Reihe kostenloser und kostenpflichtiger Inhalte nach der Veröffentlichung“, gab Pitchford im vergangenen Monat bekannt.

Neben den Versionen für die PS5, Xbox Series X/S und den PC arbeitet Gearbox außerdem auch an einer Fassung für die Switch 2, die am 3. Oktober 2025 nachgereicht werden soll. Die Entwickler haben jedoch bestätigt, dass auf Nintendos neuer Konsole technische Abstriche nötig waren.

Um keine Inhalte kürzen zu müssen, entschied sich Gearbox für eine Darstellung mit 30 Bildern pro Sekunde statt der 60 FPS der anderen Plattformen. Ob nachträglich noch ein Performance-Modus ergänzt wird, ist nicht bekannt.