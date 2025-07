Dying Light The Beast: „Schwere Entscheidung“ – Release des Zombie-Abenteuers kurzfristig verschoben

Techland hat schlechte Nachrichten für alle Fans von „Dying Light“: Wie das Entwicklerstudio jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wurde die Entscheidung getroffen, den ursprünglich für den 22. August 2025 geplante Release von „Dying Light: The Beast“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC zu verschieben. Dadurch wird die Rückkehr von Kyle Crane noch länger auf sich warten lassen.

Doch glücklicherweise fällt die zusätzliche Wartezeit nicht allzu lang aus: Das Zombie-Abenteuer soll nun am 19. September 2025 erscheinen. Die Entwickler wollen die zusätzlichen vier Wochen nutzen, um dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen und ihr Versprechen zu halten, „das bisher beste Spiel der Dying Light-Reihe“ abzuliefern.

Techland benötigt mehr Zeit für Feinabstimmungen

In einem Brief an die Community erklärte Techland, dass man auf Grundlage des Spieler-Feedbacks, dass sie das Feedback aus über 150 Previews – an dieser Stelle sei auch ein Blick auf unsere Vorschau zu „Dying Light: The Beast“ empfohlen – nutzen wollen, um „die Feinabstimmung der Gameplay-Balance, Übersichtlichkeit des UI’s und die Physik-Qualität im Spiel zu verbessern sowie weitere Anpassungen an Zwischensequenzen und Animationen vorzunehmen“.

„Außerdem fügen wir noch ein paar neue, kleine Ideen hinzu“, so die Entwickler weiter. Zwar sei die Rückmeldung aus den Previews zuletzt „durchweg positiv“ gewesen, dennoch wolle man das gesammelte Feedback in die Entwicklung einfließen lassen, um „sicherzustellen, dass eure Stimme gehört wird“ und um „Dying Light: The Beast zum besten Dying Light-Spiel zu machen, das wir je veröffentlicht haben“.

„Um dieses Versprechen zu halten, haben wir die Entscheidung getroffen, den Veröffentlichungstermin auf den 19. September 2025 zu verschieben, um zusätzliche Polishing-Arbeiten zu ermöglichen“, so die Entwickler weiter.

Die letzten Details können „den Unterschied zwischen gut und großartig ausmachen“

„Wir verstehen, dass dies enttäuschend sein mag, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist. Mit nur vier zusätzlichen Wochen können wir die letzten Details angehen, die den Unterschied zwischen gut und großartig ausmachen.“

Wer sich selbst ein Bild von „Dying Light: The Beast“ machen möchte, kann das Spiel anhand einer Demo auf der diesjährigen Gamescom in Halle 6 anspielen. Die Messe findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 24. August 2025 in Köln statt.

Bis zum Release im September sind außerdem regelmäßige Updates zum Spiel geplant, die in den nächsten acht Wochen veröffentlicht werden. Bereits nächste Woche soll ein neuer Trailer erscheinen, der sich dem Gore-Faktor widmet. Auch ein Wiedersehen mit „unserem guten Freund Bober den Biber“, der kürzlich in einem düster-satirischen Trailer sein Debüt feierte, wurde in Aussicht gestellt.

„Wir sind fast am Ziel, also haltet bitte die verbleibenden 8 Wochen mit uns durch – wir können es kaum erwarten, bis ihr am 19. September endlich die Bestie entfesselt“, so Techland abschließend.