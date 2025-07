Ghost of Yotei: Der Nutzen der Shamisen – So ließ sich Sucker Punch durch Ocarina of Time inspirieren 

In „Ghost of Yotei“ trägt Heldin Atsu nicht nur ihr Katana stets bei sich, sondern auch ihre Shamisen. Und für die Funktion des dreisaitigen Instruments hat sich Entwickler Sucker Punch offenbar durch den Nintendo-Klassiker „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ inspirieren lassen.

Jin Sakai, der Protagonist von „Ghost of Tsushima“, spielte mit der Shakuhachi – einer Bambus-Längsflöte – ein traditionelles japanisches Instrument und konnte dadurch direkten Einfluss auf das Wetter nehmen. Und auch Atsu, die Heldin aus dem kommenden Nachfolger „Ghost of Yotei“, bekommt von Sucker Punch ein Instrument spendiert.

Dabei handelt es sich um eine Shamisen, ein dreisaitiges Zupfinstrument, das für seinen charakteristischen Klang bekannt und tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist. Auch in „Ghost of Yotei“ wird das Instrument nicht nur zu hören sein, sondern auch einen Gameplay-Zweck erfüllen – offenbar inspiriert durch den Nintendo-Klassiker „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“.

Die Shamisen als „Navigationswerkzeug“

Seine Ocarina konnte Link vielseitig einsetzen und beispielsweise die Zeit manipulieren, Rätsel lösen, Feen herbeirufen oder andere magische Effekte erzielen. Und so wird auch die Shamisen in „Ghost of Yotei“ ein nützliches Hilfsmittel darstellen, wie Creative Director Jason Connell in einem aktuellen Interview mit IGN (via GamesRadar) verraten hat.

Zur Shamisen, bei der es sich um ein Geschenk von Atsus Mutter handelt und die sie stets bei sich trägt, sagte Connell: „Man könnte es fast wie ein Hilfsmittel zur Vervollständigung oder ein Navigationswerkzeug nutzen, um sich in der Welt zurechtzufinden.“ So „gibt es tatsächlich Lieder, die man in der offenen Welt lernen kann, und diese Lieder können einen dann zu bestimmten Dingen führen.“

Außerdem wird man in der Spielwelt verschiedene Lider für die Shamisen finden, die unterschiedliche Effekte erzielen. Als Beispiel führte Connell das Lied der Eitelkeit (Song of Vanity) an, das „einen vielleicht zu Kosmetika führen könnte“.

„Wir wissen, wie sehr die Leute es lieben, sich im Spiel zu verkleiden und coole Outfits anzuziehen“, so der Creative Director von „Ghost of Yotei“ weiter. „Deshalb freue ich mich wirklich darauf, mehr davon zu zeigen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, das zu nutzen.“

Die Spielwelt von Ghost of Yotei: Vielfalt und höhere Qualität, statt schiere Größe

Und auch wenn die Shamisen bei der Navigation und beim Auffinden verschiedener Dinge behilflich sein wird – eine allzu große Spielwelt müssen die Fans nicht befürchten. Wie die Entwickler erst kürzlich bekannt gegeben haben, wird die Größe der Karte in „Ghost of Yotei“ in etwa dem Vorgänger entsprechen.

Natürlich hätte Sucker Punch die Welt auch einfach doppelt so groß gestalten können, doch stattdessen wollte man den Fokus bewusst auf eine kompaktere Erfahrung legen, um die Spieler nicht durch zu viele Inhalte zu ermüden: „Ghost of Tsushima war bereits ein großes Spiel, und so haben wir uns, anstatt nur um des Upscaling willen zu vergrößern, darauf konzentriert, mehr Vielfalt und höhere Qualität zu liefern, während wir eine ähnliche Größe beibehalten.“

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5. Wer das Japan-Abenteuer bereits vorbestellen möchte, hat unter anderem im PS Store die Gelegenheit dazu. Neben der Standardfassung steht auch eine digitale Deluxe Edition zur Auswahl, während Sammler zur 250 Euro teuren Collector’s Edition greifen können.