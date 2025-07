Plants vs. Zombies: Tower-Defense-Klassiker kommt zurück – Titel, Release & Preis bekannt

Im März dieses Jahres tauchten erstmals Hinweise auf eine mögliche Neuauflage von „Plants vs. Zombies“ auf: Das brasilianische Gegenstück zur USK listete den Titel „Plants vs. Zombies Reloaded“, nachdem ein Antrag auf eine Prüfung für eine Altersfreigabe eingereicht wurde.

Bereits der Titel ließ vermuten, dass es sich dabei um eine überarbeitete Version des beliebten Tower-Defense-Klassikers aus dem Jahr 2009 handeln könnte. Und tatsächlich: Electronic Arts und PopCap Games scheint dem Original tatsächlich zu einem Comeback zu verhelfen. Ein bekannter Insider hat jetzt die entsprechenden Details enthüllt.

Plants vs. Zombies Replanted soll im Oktober 2025 erscheinen

Bei dem besagten Leaker handelt es sich um Billbil-kun, der für seine Zuverlässigkeit und genauen Vorhersagen bekannt ist, sodass die Angaben zur Neuauflage von „Plants. vs Zombies“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Wahrheit entsprechen dürften: „Wir können endlich die Veröffentlichung einer modernisierten Version des Tower-Defense -Spiels aus dem Jahr 2009 bestätigen“, so der Insider, der darüber hinaus noch weitere Informationen parat hat.

Demnach lautet der Titel nicht etwa „Plants vs. Zombies Reloaded“ – stattdessen haben sich die Verantwortlichen für einen etwas passenderen Namen entschieden: „Plants vs. Zombies Replanted“. Der Release soll hingegen am 23. Oktober 2025 für nicht näher genannte Plattformen erfolgen. Allerdings ist von einer „ambitionierten Multiplattform-Veröffentlichung“ die Rede, sodass höchstwahrscheinlich mit Version für sämtliche Konsolen, den PC und auch für mobile Geräte zu rechnen ist.

Die letzte Info zu „Plants vs. Zombies Replanted“ betrifft den Verkaufspreis: Um dem Original treu zu bleiben, das damals für 9,99 Euro erhältlich war, soll sich EA und PopCap ebenfalls für einen vergleichsweise niedrigen Preis entschieden haben. Den Angaben des Leakers werden für die Neuauflage 19,99 Euro veranschlagt – unabhängig von der Plattform.

Eine komplett überarbeitete Version des Klassikers

Wann mit einer offiziellen Ankündigung von „Plants vs. Zombies Replanted“ zu rechnen ist, steht noch nicht genau fest. Allerdings geht Billbil-kun davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird und bereits innerhalb des nächsten Monats so weit sein könnte.

Dann dürften auch erste Details zum Gameplay und zum Grad der Überarbeitung bekannt gegeben werden, zu enden der Insider noch keine Angaben machen konnte. Es soll sich jedoch um eine komplett überarbeitete Version des Klassikers handeln, sodass sich Fans vermutlich über eine modernisierte Grafik und weitere Optimierungen freuen dürften.

Weitere Neuigkeiten auf PLAY3.DE:

Am klassischen Tower-Defense-Spielprinzip dürfte sich nicht allzu viel ändern. So sollte es wohl nach wie vor das Ziel sein, den eigenen Vorgarten durch geschicktes Platzieren verschiedener Pflanzen mit ihren einzigartigen Fähigkeiten gegen immer stärker und zahlreicher werdende Zombiehorden zu verteidigen.

Der letzte Ableger der Reihe wurde mit „Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia“ erst im vergangenen Jahr für Android und iOS veröffentlicht, konnte aber nicht an die Erfolge des Originals anknüpfen.