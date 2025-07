Star Wars Outlaws 2: War es das schon? Verlässlicher Insider hat schlechte Nachrichten

Nach der Veröffentlichung von „Star Wars Outlaws“ im vergangenen Jahr war zunächst unklar, ob Ubisoft das ambitionierte Open-World-Projekt weiterverfolgen würde. Zwar galt der Titel als ambitioniertes Spiel mit einer bekannten Lizenz. Doch der kommerzielle Erfolg blieb aus. Inzwischen deuten Quellen darauf hin, dass eine mögliche Fortsetzung nicht mehr realisiert werden soll.

Interne Pläne offenbar frühzeitig gestoppt

Ausgangspunkt der aktuellen Berichterstattung zu “Star Wars Outlaws 2” ist eine Aussage des bekannten Brancheninsiders Tom Henderson im Podcast von Insider Gaming. Demnach habe Ubisoft ursprünglich an einer Fortsetzung zu “Star Wars Outlaws” gearbeitet, diese Planungen jedoch bereits im Anfangsstadium wieder eingestellt.

Henderson sprach von einer “sehr, sehr, sehr frühen” Entwicklungsphase, in der sich das Projekt befunden habe. Die Arbeiten seien laut seiner Aussage noch vor dem Start der vollständigen Produktion gestoppt worden.

„Sie haben vor Kurzem auch Star Wars Outlaws 2 gestrichen, denn das war geplant und in Arbeit. Soweit ich weiß, ging es aber nie in die Produktion. Es war nicht in Stein gemeißelt“, so Henderson.

Insider-Gaming-Redakteur Mike Straw kommentierte die Situation im Podcast scherzhaft mit dem Hinweis, dass eine Veröffentlichung vermutlich ohnehin erst in sieben Jahren zu erwarten gewesen wäre. Ubisoft selbst hat sich bislang nicht offiziell geäußert.

Mäßige Verkaufszahlen und kritisches Feedback

Die Entscheidung gegen eine Fortsetzung dürfte vor allem mit dem durchwachsenen Abschneiden des ersten Teils zusammenhängen. Trotz der bekannten Lizenz konnte „Star Wars Outlaws“ weder Kritiker noch Käufer nachhaltig überzeugen.

Der Metascore liegt bei 75, der User-Score auf Metacritic bei 5,5. Im PlayStation-Store kamen im Schnitt lediglich 3,82 von 5 möglichen Sternen zusammen. Im Rahmen des laufenden Sommer-Sales ist „Star Wars Outlaws“ dort übrigens bis zum 31. Juli 2025 um 0:59 Uhr mit 50 Prozent Rabatt erhältlich.

Schon kurz nach dem Launch zeigte sich Ubisoft mit den Verkaufszahlen unzufrieden. Im ersten Monat sollen es lediglich eine Million Exemplare gewesen sein. Ubisoft-CEO Yves Guillemot äußerte sich erst kürzlich zur Performance des Spiels und verwies unter anderem auf die schwierige Ausgangslage der Star-Wars-Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die zum Verfehlen interner Erwartungen beigetragen habe. Wir berichteten:

Hinzu kamen technische Mängel und Spieler, denen verschiedene Spielelemente weniger zusagten. Besonders der Open-World-Aufbau, die Handlung sowie die Stealth-Elemente wurden wiederholt als Schwachstellen genannt.

Zwar hatte Ubisoft eine Fortsetzung von „Star Wars Outlaws“ nie offiziell angekündigt, angesichts des Umfangs des Erstlings galt sie jedoch als realistische Option. Zumindest vorerst scheinen die Pläne nun auf Eis zu liegen. Henderson gilt in der Branche als verlässlich und lag in der Vergangenheit mit Informationen zu Ubisoft-Projekten erstaunlich oft richtig.

Ein endgültiges Aus für die Marke muss das aber nicht zwangsläufig bedeuten. Bei großen Publishern sind Kurswechsel und Projektanpassungen in frühen Entwicklungsphasen keine Seltenheit, vor allem bei Ubisoft.

Die Entwicklung rund um “Star Wars Outlaws 2” reiht sich ein in eine Phase strategischer Umstellungen beim französischen Publisher. Neben internen Verschiebungen wurde etwa auch der Release von “Assassin’s Creed Shadows” von 2024 auf März 2025 verlegt. Der Titel verweilt mittlerweile erfolgreich auf dem Markt. Wie es im Laufe des Sommer weitergeht, verrät die neuste Roadmap.

Gleichzeitig möchte Ubisoft sogenannte „Creative Houses“ schaffen, die bei der Entwicklung der einzelnen Franchises mehr kreative Freiräume ermöglichen sollen.