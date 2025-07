The Last of Us: Naughty enthüllt überraschende neue Möglichkeit, das Franchise zu erleben

The Last of Us:

In dieser Woche enthüllte Naughty Dog eine weitere Überraschung für alle Fans von "The Last of Us": Das Buch "The Last of Us: Part 1 and Part 2 Scripts", das eine ganz neue Möglichkeit bietet, die Geschehnisse der Kultserie zu erleben.

Mit der Veröffentlichung eines neuen Content-Updates verdeutlichte Naughty Dog in diesem Monat, dass das Studio mit „The Last of Us: Part 2 Remastered“ noch lange nicht abgeschlossen.

Das Update erschien Anfang Juli für den PC sowie die PS5 und enthielt einen Modus, der es den Spielern ermöglicht, die Geschehnisse des zweiten Teils chronologisch zu spielen. Ergänzend zur Veröffentlichung des chronologischen Modus enthüllte Naughty Dog in dieser Woche eine weitere Möglichkeit, die Geschichte von „The Last of Us“ und „The Last of Us: Part 2“ zu erleben.

So schloss sich das Studio mit dem Dark Horse-Verlag zusammen, um die Drehbücher der beiden gefeierten Titel in Form eines Hardcover-Buches zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichung erfolgt im Dezember

Das 616 Seiten starke Buch erscheint unter dem Namen „The Last of Us: Part 1 and Part 2 Scripts“ und wird ab dem 16. Dezember 2025 erhältlich sein. Während der Preis in den USA bei 54,99 US-Dollar liegt, bietet Amazon Deutschland die rein englischsprachige Version des Buches für 63,61 Euro zur Vorbestellung an.

Wie sich der offiziellen Ankündigung entnehmen lässt, enthält das Buch nicht nur die kompletten Skripts von „The Last of Us“ und „The Last of Us: Part 2“. Darüber hinaus ist auch das Drehbuch der „Left Behind“-Erweiterung enthalten.

Die Texte zum ersten Spiel und zu „Left Behind“ stammen aus der Feder von Neil Druckmann, dem kreativen Kopf hinter der Reihe und Mitentwickler der gleichnamigen HBO-Serie. Beim zweiten Teil wirkte zusätzlich die Drehbuchautorin Halley Gross mit, die unter anderem durch ihre Arbeit an „Westworld“ bekannt ist.

„Dieser Band enthält die vollständigen Skripte von The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2 sowie der Erweiterung Left Behind. So kannst du jede geworfene Flasche, jeden von Ellies schrägen Wortwitzen und jede nervenaufreibende Begegnung mit den Infizierten auf völlig neue Weise erleben“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Ganz wie Savage Starlight für Ellie ist The Last of Us: Part 1 and Part 2 Scripts ein unverzichtbares Stück für jedes Fan-Regal – oder jede Survival-Ausrüstung.“