Wolfenstein: Fallout-Team arbeitet an Streaming-Serie zum Videospiel-Hit

„Wolfenstein“ kehrt zurück - allerdings nicht in Form eines Videospiels. Stattdessen befindet sich eine Serienadaption der bekannten Shooter-Reihe in Arbeit, die von den Amazon MGM Studios und dem Kreativ-Team hinter der erfolgreichen „Fallout“-Serie produziert wird.

Während Fans von „Wolfenstein“ seit dem 2019 veröffentlichten „Wolfenstein: Youngblood“ auf einen neuen Teil der beliebten Shooter-Reihe von Entwickler MachineGames warten, kehrt das Franchise zukünftig in anderer Form zurück.

Wie Variety exklusiv in Erfahrung bringen konnte, arbeiten die Amazon MGM Studios an einer Serienadaption von „Wolfenstein“. Und das Team hinter den Kulissen erscheint vielversprechend: Der verantwortliche Showrunner ist selbst ein großer Fan der Shooter-Reihe, während die Produzenten zuletzt auch schon das Bethesda-Rollenspiel „Fallout“ erfolgreich ins TV-Format umwandelten.

Die kreativen Köpfe hinter der geplanten Wolfenstein-Serie

Hauptverantwortlich für die „Wolfenstein“-Serie ist demnach Patrick Somerville, der als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent und Showrunner fungieren wird. Er ist bekannt für seine Arbeit an Serien wie „Station Eleven“ oder „Maniac“ und ist seit seiner Kindheit ein Fan von „Wolfenstein“. Neben seiner Tätigkeit im Fernsehgeschäft ist Somerville auch Romanautor und schrieb Bücher wie beispielsweise „The Cradle“ (dt. „Die Wiege“) und „The Bright River“ („Der Helle Fluss“).

An seine Seite gesellt sich ein erfahrenes Team, bestehend aus den ausführenden Produzenten Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham. Jonathan Nolan, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit seinem Bruder Christopher an Filmen wie „The Dark Knight“ und „Interstellar“, hat auch Serien wie „Person of Interest“ oder „Westworld“ geschaffen.

Zusammen mit seiner Frau Lisa Joy, die unter anderem an „Pushing Daisies“ gearbeitet hat, und Athena Wickham („The Peripheral“) war das Trio zuletzt auch für Amazons Erfolgshit „Fallout“ verantwortlich.

„Die Geschichte des Tötens von Nazis ist immerwährend“

Konkrete Details zur Handlung der „Wolfenstein“-Adaption sind bisher noch nicht bekannt. Die Logline, die den zentralen Plot der Serie zusammenfasst, ist jedoch denkbar einfach: „Die Geschichte des Tötens von Nazis ist immerwährend.“

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Verantwortlichen die bekannte Story von Protagonist William „B.J.“ Blazkowicz aufgreifen, der in einer alternativen Zeitlinie des Zweiten Weltkriegs gegen das Nazi-Regime kämpft, oder ob eine völlig neue Geschichte erzählt wird.

Von „Wolfenstein“-Entwickler MachineGames wird Jerk Gustafsson als ausführender Produzent am Serienprojekt beteiligt sein. Er ist einer der Mitbegründer des schwedischen Entwicklerstudios und war maßgeblich an der Entwicklung der letzten „Wolfenstein“-Spiele beteiligt, unter anderem als Executive Producer am 2014 veröffentlichten „The New Order“ und allen folgenden Titeln.

Wann mit der „Wolfenstein“-Serie zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Sollte das Projekt jedoch umgesetzt werden, wäre es der nächste große Zuwachs in Amazons stetig wachsendem Portfolio an Videospieladaptionen. Neben „Fallout“, dessen zweite Staffel im Dezember dieses Jahres startet, sind auch Serien zu „God of War“ und „Mass Effect“ in Arbeit.