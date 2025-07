Code Violet: Dino Crisis lässt grüßen – PS5-Exklusivtitel erhält Release-Termin und neuen Trailer

Seit über 20 Jahren sehnen sich „Dino Crisis“-Fans nach einem neuen Spiel von Capcom – oder zumindest eine Neuauflage des Originals aus dem Jahr 1991. Selbst der ehemalige Capcom-Veteran Hideki Kamiya bekundete kürzlich sein Interesse an einem solchen Projekt, doch das japanische Unternehmen zeigt sich – zumindest offiziell – bislang unbeeindruckt.

Um die Lücke zu füllen, sprang Entwicklerstudio TeamKill Media im Januar dieses Jahres in die Bresche und kündigte mit „Code Violet“ ein neues Survival-Horrorspiel an, das deutliche Erinnerungen an „Dino Crisis“ weckt. Und nun steht fest, wann der Titel erscheint: Gemeinsam mit einem neuen Trailer wurde der finale Release-Termin enthüllt.

Code Violet erscheint im November 2025 exklusiv für die PS5

Demnach wird „Code Violet“ ab dem 14. November 2025 exklusiv für die PS5 erhältlich sein. Auf eine PC-Version verzichten die Entwickler bewusst, um vulgäre Mods zu vermeiden. Währenddessen gewährt der frisch veröffentlichte Trailer weitere Einblicke in das „aufregende Third-Person-Action-Horrorspiel“, in dem die Spieler in die Rolle von Violet Sinclair schlüpfen, die aus ihrer Zeit gerissen wurde und in einem futuristischen Komplex voller Dinosaurier erwacht.

„Code Violet“ soll eine klassische Survival-Horror-Erfahrung bieten, mit knappen Ressourcen und begrenztem Inventar, sodass mit Waffen, Heilgegenständen und Rätsel-Werkzeugen jongliert werden muss. Die Auseinandersetzungen mit den prähistorischen Jägern erfordern Nah- und Fernkampftaktiken, während auch heimliches Vorgehen ein probates Mittel darstellen kann. Knifflige Rätsel schalten zudem nicht nur neue Wege, sondern auch Geheimnisse frei.

Vorbestellungen im PS Store gestartet

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins sind mit sofortiger Wirkung auch die Vorbestellungen gestartet: Im Ps Store ist die Standard Edition von „Code Violet“ für 49,99 Euro erhältlich, während für die Digital Deluxe Edition 59,99 Euro fällig werden. Dafür erhalten Käufer einen Avatar, den offiziellen Soundtrack und fünf zusätzliche Outfits.

Alle Vorbesteller freuen sich außerdem über das Retro American Bombshell Pinup Set, besteht aus zwei weiteren Outfits, die Annihilator-Maschinenpistole und die Retro-Kirschkuchen-Ohrringe, die 10 Prozent mehr Mites zum Aufrüsten der Waffen gewähren.

Und den Entwicklern zufolge haben die Vorbestellungen bereits die eigenen Erwartungen übertroffen: „Ich möchte mich nur kurz bei allen bedanken – ihr seid fantastisch!“, heißt es von offizieller Seite aus in einem X-Beitrag (via PushSquare). „Die Reaktion auf den Code Violet-Trailer und die Vorbestellungen war heute einfach umwerfend.“

Die Entwickler weiter: „Wir können es kaum erwarten, euch dieses Spiel, dieses Spielerlebnis zu liefern, auf das wir alle seit den 90er-Jahren sehnsüchtig gewartet haben: ein modernes Survival-Horror-Dinosaurier-Erlebnis. Vielen Dank an euch alle! Wir wissen jeden Einzelnen von euch zu schätzen und können es kaum erwarten, dass ihr Code Violet erlebt.“