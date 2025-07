Death Stranding 2: Kojima teilt beeindruckende Statistiken – So viele Spieler bleiben auch nach der Story dran

Am 26. Juni – also vor genau einem Monat – ist mit „Death Stranding 2“ das neueste Werk von Hideo Kojima exklusiv für de PS5 erschienen. Das Open-World-Abenteuer konnte durch ausgezeichnete Test-Wertungen und eine fast schon fotorealistische Grafik auf sich aufmerksam machen, während Spieler auch die wohl kürzesten Ladezeiten aller Zeiten lobten.

Und nachdem die Spieler nun schon vier Wochen lang mit Sam Porter Bridges unterwegs waren (oder immer noch sind), hat Kojima jetzt einige interessante Statistiken zum Spiel geteilt. Eine Zahl springt dabei besonders ins Auge: Sie zeigt, dass die Spieler an der Fortsetzung von „Death Stranding“ offenbar deutlich mehr Gefallen finden, nachdem der Vorgänger oft als langweiliger Postboten-Simulator abgestempelt wurde.

79 Prozent der Spieler spielen auch nach der Story weiter

„Einen Monat nach der Veröffentlichung scheinen viele Spieler das Ende bereits erreicht zu haben“, stellte Kojima in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Tech4Gamers) fest. Und viele der Spieler scheinen offenbar so viel Spaß mit „Death Stranding 2“ zu haben, dass sie auch nach dem Abschluss der Story nicht daran denken, aufzuhören.

Laut Kojimas Statistik spielten satte 79 Prozent der Spieler, „die das Ende der Geschichte erreicht haben, danach weiter“. Das ist ein ziemlich außergewöhnlich hoher Wert, besonders da „Death Stranding 2“ hauptsächlich von seiner cineastischen Story lebt, die für viele die Hauptmotivation darstellen dürfte.

Darüber hinaus neigen die meisten Spieler dazu, storybasierte Einzelspieler-Erfahrungen nach dem Abspann beiseitezulegen – doch „Death Stranding 2“ scheint offenbar genügend Anreize zu bieten, um auch zum Weiterspielen z u motivieren.

Weitere Statistiken: Gerettete Tiere, genutzte Ausrüstung und mehr

Neben der hohen Spielerbindung teilte Kojima aber noch weitere Statistiken zu „Death Stranding 2“: Demnach ist das Känguru das am häufigsten gerettete Tier, gefolgt vom Emu und Wombat. Bei den am meisten gebauten Strukturen führen die Zip-Line, der Generator und der Timefall Shelter. Zudem wurden die Schilder „Speed Up“, „You Got This!“ und „Keep On Keeping On“ am häufigsten platziert.

Weitere Statistiken betreffen die Ausrüstung der Spieler: Hier verlassen sich die meisten auf die Leiter, das PCC (Portable Construction Device), um auch unterwegs nützliche Dinge herstellen zu können, und das Container Repair Spray, sodass beschädigte Fracht repariert werden kann.

Was die bevorzugte Methode für den Warentransport in „Death Stranding 2“ angeht, sind die Spieler offenbar nicht so gerne zu Fuß unterwegs und ziehen es vor, bequem mit einem Fahrzeug zu fahren. Auf dem ersten Platz rangiert der Pickup Off-Roader, gefolgt vom Trike. Im Kampf werden zudem am häufigsten das Sturmgewehr, die Blutgranate und das Maschinengewehr genutzt.