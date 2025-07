Metroid Prime 4 Beyond: Altersfreigabe erteilt – Nintendo Direct inklusive Ankündigung in Kürze?

„Metroid Prime 4: Beyond“ soll noch dieses Jahr für die Switch und Switch 2 erscheinen, doch ein Release-Termin ist bislang nicht bekannt. Doch nun wurde dem Spiel eine Altersfreigabe erteilt: Gibt es in Kürze Neuigkeiten? Gerüchten zufolge soll die nächste Nintendo Direct in der kommenden Woche stattfinden.

Bereits auf der E3 2017 wurde „Metroid Prime 4: Beyond“ offiziell für die Switch angekündigt. Seitdem warten die Fans von Samus Aran auf eine Veröffentlichung. Und nachdem es im Januar 2019 zu einem Neustart der Entwicklung kam und im Juni 2024 der Re-Reveal mit einem ersten Trailer erfolgte, ist der Release nun für 2025 geplant – und mittlerweile auch für die Switch 2.

Doch bislang hat Nintendo noch keinen konkreten Termin genannt. Allerdings könnte sich das womöglich schon in der kommenden Woche ändern. Das lässt zumindest eine jüngst erfolgte Alterseinstufung von „Metroid Prime 4: Beyond“ vermuten, während sich die Gerüchte rund um die nächste Nintendo Direct verdichten.

Altersfreigabe in Südkorea: Ein Zeichen für baldige Neuigkeiten?

Die Altersfreigabe für „Metroid Prime 4: Beyond“ erfolgte durch die südkoreanische Klassifizierungsbehörde, dem Korean Game Rating and Administration Committee, wie VGC berichtet. Veröffentlicht wurde der Prüfbericht erst am gestrigen Freitag, während das Spiel eine Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten hat.

Als Grund für die Einstufung führt die Behörde „leichte Gewalt“ an, da Protagonistin Samus mithilfe ihrer „am Anzug befestigen Waffen Angriffe auf außerirdische Lebensformen“ ausführt. Der Spielbeschreibung lässt sich zudem entnehmen: „Ein First-Person-Adventure auf dem Planeten Buros, wohin Samus Aran nach einer unerwarteten Begegnung mit Silux in einer Forschungseinrichtung der Galaktischen Föderation versetzt wurde.“

Und aufgrund der nun erfolgten Altersfreigabe liegt die Vermutung nahe, dass Neuigkeiten zu „Metroid Prime 4: Beyond“ nicht mehr lange auf sich warten lassen könnten. Auch die zeitnahe Bekanntgabe des finalen Release-Termins wird dadurch wahrscheinlicher. Wie VGC außerdem „aus anderen Quellen“ erfahren haben will, soll demnächst eine Nintendo Direct stattfinden.

Nintendo Direct im Juli? Gerüchte verdichten sich

Dass Nintendo in Kürze eine neue Ausgabe seines bekannten Präsentationsformats ausstrahlen wird, bestätigen auch zahlreiche Brancheninsider. Demnach soll das Event noch im Juli und somit in der kommenden Woche stattfinden. Das behaupten NateTheHate und CentroLEAKS, während Christopher Dring, Chefredakteur von TheGameBusiness, kürzlich in den sozialen Medien schrieb: „Klingt, als würde das Nintendo Direct nächste Woche ein großes Ereignis werden.“

Neben „Metroid Prime 4: Beyond“ erhielt mit „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ zudem ein weiteres Switch 2-Spiel eine Alterseinstufung (via TwistedVoxel), das für einen Release in 2025 vorgesehen ist, was ebenfalls auf eine Nintendo Direct hindeuten könnte. Gerüchten zufolge könnten ebenso neue Inhalte für „Mario Kart World“ angekündigt werden, die in Verbindung mit dem zuletzt veröffentlichten „Donkey Kong Bananza“ stehen könnten.

Des Weiteren deutete der bekannte Sega- und Atlus-Insider lolilolailo im ResetEra-Forum (via TwistedVoxel) an, dass auch eine Portierung von „Persona 3 Reload“ für die Switch 2 im Rahmen der nächsten Direct angekündigt wird und dass weitere „viele offensichtliche Portierungen“ geplant seien.

Ob nächste Woche tatsächlich eine Nintendo Direct ausgestrahlt wird, bleibt natürlich abzuwarten. Die Zeichen stehen jedoch gut. Spekuliert wird vor allem über Mittwoch, den 30. Juli 2025. Sollte dieser Termin zutreffen, dürfte eine offizielle Ankündigung des Events bereits am Dienstag erfolgen.