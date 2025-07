Phantom Blade Zero: 22 Minuten brandneues und ungeschnittenes Gameplay aus der neuesten Demo

Phantom Blade Zero:

Im vergangenen Monat kündigte das chinesische Entwicklerstudio S-Game ein Demo-Event zu „Phantom Blade Zero“ an, sodass interessierte Spieler selbst Hand an das vielversprechende Action-Rollenspiel anlegen können. Und für alle, die nicht in Peking vor Ort sind, steht jetzt brandaktuelles und 22 Minuten langes Gameplay-Material bereit.

Mit „Phantom Blade Zero“ arbeitet das chinesische Entwicklerstudio S-Game, das in der Vergangenheit primär für Mobile-Spiele verantwortlich war, am ersten großen Konsolentitel. Bereits die Ankündigung im Mai 2023 auf Sonys PlayStation Showcase sorgte dafür, dass das Spiel in den Fokus vieler Gaming-Fans rückte.

Und nachdem der letzte Gameplay-Trailer bereits ein halbes Jahr zurückliegt, dürstet es interessierte Spieler nach weiteren Einblicken in das vielversprechende Action-Rollenspiel. Und die gibt es jetzt: Nachdem S-Game an diesem Wochenende zu einem Hands-on-Event in Peking lud, auf dem sich die Besucher selbst von „Phantom Blade Zero“ überzeugen konnten, steht nun ein neues Gameplay-Video von ebenjener dort vorgestellten Demo bereit.

Neues Gameplay begeistert die Spieler

Veröffentlicht wurde das frische Gameplay von IGN China (via Gematsu), das insgesamt 22 Minuten lang und komplett ungeschnitten jede Menge Eindrücke aus „Phantom Blade Zero“ präsentiert. Dabei führt das bewegte Bildmaterial durch das Level „Seven Star Sword Formation“ und präsentiert unter anderem mehrere Kämpfe gegen verschiedene Bosse wie Wan Jun „Coppermaul“, den Red Wraith, den Chief Disciple of the Seven Stars und den Chief Disciple’s Fallen Hope.

Und in den Kommentaren sind die Fans bereits begeistert und prophezeien einen „absoluten Knaller“ und „Spiel des Jahres“-Kandidaten. „Das Gameplay ist viel besser als bei Wukong“, heißt es an einer Stelle, während ein anderer Nutzer den Vergleich zum erst kürzlich erschienenen „Wuchang: Fallen Feathers“ zieht, das aussehen würde „wie Temu Dark Souls“.

„Der beste Kampf, den ich bisher in einem Souls-ähnlichen Spiel gesehen habe“, schreibt ein anderer Nutzer beeindruckt. Besonders begeistert die Spieler die Tatsache, dass es sich bei dem gezeigten Demo-Level nicht einmal um eine Hauptmission handelt. Game Director Soulframe bestätigte, dass das gesamte Level eine Nebenquest ist.

Phantom Blade Zero ist kein Soulslike

Bis die Spieler weltweit sich selbst ein Bild von „Phantom Blade Zero“ machen können, dauert es allerdings noch ein wenig: Ein Release-Termin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, doch voraussichtlich soll das Action-Rollenspiel im Herbst 2026 erscheinen – zunächst für die PS5 und den PC. Eine Xbox-Version könnte womöglich nachgereicht werden.

Und auch wenn Vergleiche zu den Spielen von FromSoftware laut werden und das gezeigte Gameplay den Eindruck entstehen lassen könnte: „Phantom Blade Zero“ ist kein Soulslike. Das haben die Entwickler bereits mehrfach betont. Welchem Genre sich der Titel genau zu ordnen lässt, hatte Soulframe erst im vergangenen Monat ausführlich erklärt.

Aber wer nach einer echten Herausforderung sucht, wird sie auch in „Phantom Blade Zero“ finden: Für die Hardcore-Spieler hat S-Game den sogenannten Hellwalker-Modus eingebaut, in dem die KI noch intelligenter und mit völlig neuen Moves agiert. Zudem gibt es neben dem normalen Schwierigkeitsgrad und auch einen einfachen Modus, der sich an alle, „die wenig oder keine Erfahrung mit Actionspielen haben“, richtet.