The Fantastic Four First Steps: „Ist sie nackt?“ – Pedro Pascal & Co reagieren auf ihre Charaktere in Marvel Rivals

The Fantastic Four First Steps:

In dieser Woche startete „Fantastic Four: First Steps“ in den Kinos und im Rahmen einer Werbetour haben die Darsteller des Films auch ihre virtuellen Pendants in „Marvel Rivals“ begutachtet. Besonders angetan - oder eher schockiert? - waren sie von einem ganz bestimmten Skin für Sue Storm, auch bekannt als Die Unsichtbare.

Am vergangenen Donnerstags feierten die Fantastischen Vier, Marvels berühmte und erste Superheldenfamilie, mit „Fantastic Four: First Steps“ ihr Leinwand-Comeback. Und wie ihr auch in unserer Filmkritik nachlesen könnt, ist das MCU-Debüt von Reed, Sue, Johnny und Ben geglückt. Verantwortlich dafür ist unter anderem auch der toll aufgelegte Cast und die hervorragende Dynamik zwischen den Darstellern.

Doch während Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach in ihren Rollen als Superhelden überzeugen konnten, stellt sich die Frage, wie sie wohl mit ihren virtuellen Gegenstücken abschneiden würden. Genau diese Frage beantwortet die Streamerin Loserfruit in ihrem neuesten Video (via GamesRadar), nachdem sie die Gelegenheit hatte, mit den Schauspielern „Marvel Rivals“ zu spielen.

Aufreizender Skin überrascht die Fantastic-Four-Darsteller

Bevor sich die Fantastischen Vier jedoch ins Getümmel stürzten, begutachteten sie erst einmal ihre Charaktere. Während Pascal, Quinn und Moss-Bachrach von ihren Figuren durchaus begeistert waren, sorgte vor allem ein alternativer Skin für Kirbys Sue Storm für offene Münder. Spieler von „Marvel Rivals“ dürften wissen, welches Kostüm gemeint ist: Der Malice-Skin, der kaum was von der Superheldin bedeckt – und laut Loserfruit der beliebteste Skin im Spiel.

Vor alle Pascals Blick sagt mehr als tausend Worte, der wohl nicht damit gerechnet hätte, Die Unsichtbare so leicht bekleidet zu sehen. Als die Streamerin die Rückseite der Figur präsentiert, schnippt Kirby mit den Fingern und sagt: „Danke. Das ist auch mein Lieblingsdetail an ihr.“ Zudem ergänzte sie: „Passt auf die Fortsetzung auf, wie ich schon sagte.“ Pascal fügte hinzu: „Kostümbildner, macht euch Notizen!“

Gaming-Gehversuche und ein klarer Favorit

Im Anschluss übten die Schauspieler mit ihren Charakteren. Doch Kirby und Quinn, der zudem zugab, früher schon einmal „FIFA“ gespielt zu haben, waren die einzigen, die mit dem Controller halbwegs richtig umgehen konnten. Kirby war zudem ziemlich überrascht, als sich ihre Figur im Spiel unsichtbar machte und fragte völlig verwundert: „Ist sie nackt?“, woraufhin Loserfruit ihr versicherte, dass sie nur unsichtbar ist.

Als es schließlich in einem richtigen Match gegen andere Spieler ging, schaffte es jedoch keiner der Darsteller auch nur einen einzigen Kill zu erzielen. The-Thing-Darsteller Moss-Bachrach war zumindest kurz davor, während Pascal immerhin einen Assist verbuchen konnte. Am Ende waren sich die Filmstars jedoch alle einig: Sue Storm ist die „coolste“ Figur in „Marvel Rivals“, stellte Kirby fest. „Ich bin verliebt“, so Pascal, während Quinn mit „Ja, mir gefällt die Aussicht“ zustimmte.