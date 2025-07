Avatar Seven Havens: Werft einen ersten Blick auf den neuen einbeinigen Avatar nach Korra

Wasser, Erde, Feuer, Luft. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, kann die Welt retten - und diese Aufgabe fällt bald der jungen Pavi zu! Sie ist die Heldin in der kommenden Animationsserie "Avatar: Seven Havens", auf die ihr nun einen ersten Blick werfen könnt.

Nachdem lange Zeit diverse Gerüchte durch die Weiten des Internets gegeistert sind, herrscht mittlerweile Gewissheit: Fans dürfen sich auf eine brandneue „Avatar“-Animationsserie freuen! Auf der San Diego Comic Con hat Nickelodeon jüngst passend hierzu ein erstes Artwork enthüllt (via Variety). Dieses gewährt euch einen Blick auf den neuen Avatar, der natürlich einmal mehr die Welt retten muss.

Aufgrund des bekannten Zyklus (Feuer, Luft, Wasser, Erde) wurde Korra als Erdbändigerin wiedergeboren. Die junge Pavi ist unsere neue einbeinige Heldin, die auf dem Bild gemeinsam mit ihrem Katzenaffen Geet und der Luftbändigerin Jae zu sehen ist. Unterwegs werden sie zahlreiche Abenteuer meistern müssen. Das just erwähnte Artwork könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Worum geht es in Avatar: Seven Havens?

„Avatar: Seven Havens“ ist eine direkte Fortsetzung der Vorgängerserie „Die Legende von Korra“ und spielt somit nach dem Ende von Korras Ära. Allerdings hat sich die uns bekannte Welt inzwischen stark verändert, denn diese wurde von einer verheerenden Katastrophe verwüstet. Korra scheint hiermit eng verbunden zu sein, denn der Avatar ist nun nicht mehr als Retter der Menschheit bekannt, sondern als ihr Zerstörer.

Einzig sieben Bastionen, die titelgebenden Seven Havens, haben den Weltuntergang überstanden und trotzen den Gefahren. Eine schwere Bürde für unseren neuen Avatar Pavi, die gemeinsam mit ihrem lange verschollenen Zwilling mehr über ihre Vergangenheit herausfinden möchte. Während ihrer Reise müssen sie sich gegen böse Geister und andere Bedrohungen verteidigen, um die Seven Havens zu retten.

Die kommende Animationsserie wird von Avatar Studios produziert und setzt auf klassische 2D-Animationen. Insgesamt sind 26 Episoden geplant, verteilt auf zwei Staffeln. Verantwortlich für „Avatar: Seven Havens“ sind Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die zwei Schöpfer des „Avatar“-Franchise. Den Stil beschreiben die beiden Macher im Vergleich zu den beiden Vorgängerserien als „fantastischer und überirdischer“. Große Einflüsse waren sowohl der französische Künstler Mœbius als auch 1990er-Anime. Für den Soundtrack ist erneut Jeremy Zuckerman zuständig.

Welche Avatar-Projekte sind neben Seven Havens noch geplant?

Gegenwärtig arbeitet Avatar Studios an verschiedenen Projekten, mit denen das bekannte Fantasy-Universum ausgebaut werden soll. Laut DiMartino sowie Konietzko soll sich jeder Ableger einzigartig anfühlen und einen eigenen Look besitzen. Offiziell befinden sich neben „Avatar: Seven Havens“ noch drei weitere Animationsserien in Arbeit. Hinzukommen „The Legend of Aang: The Last Airbender“ und zwei weitere Animationsfilme, die in Kooperation mit Flying Bark Productions entstehen. Film-/Serienadaptionen der bisherigen Comicreihen und Romane sind nicht geplant.

Pavi ist die Heldin der kommenden Animationsserie „Avatar: Seven Havens“.

Darüber hinaus haben Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko das „Avatar“-Universum in den letzten Jahren bereits um verschiedene neue Geschichten erweitert. Hierzu zählen unter anderem Romane rund um die Avatare Kyoshi, Yangchen und Roku. Zudem befinden sich aktuell diverse Videospiele in Arbeit, etwa ein AAA-Action-RPG. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines neuen Avatar, der vor tausenden Jahren lebte.

„Avatar: Seven Havens“ startet 2027.

Freut ihr euch auf „Avatar: Seven Havens“ und weitere Geschichten aus dieser Welt?