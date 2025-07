Death Stranding 2: Ausgetrickst – Briten gucken dank Kojima wieder Pornos

Am Freitag traten die Anforderungen des britischen Online Safety Act vollständig in Kraft. Die Regulierungsbehörde Ofcom verlangt von Seiten mit erwachsenen Inhalten, Altersverifikationen bei ihren Nutzern durchzuführen. Neben Discord und Reddit sind davon natürlich auch Pornoseiten betroffen.

Allerdings sind die Briten recht erfinderisch, wenn es darum geht, das ihnen auferlegte Gesetz zu umgehen. Recht schnell kamen einige Spieler auf die Idee, die Altersüberprüfung einfach mit dem Fotomodus von „Death Stranding 2“ durchzuführen. Die Sozialen Medien sind bereits voll von Nutzern, die sich diebisch über den Trick freuen. Dem Spiel gelingt es also wirklich, die Menschen zu verbinden.

Armer Sam wird bei so vielen Pornoseiten angemeldet

Wie wir bereits im April berichteten, soll das Alter der Nutzer auf verschiedene Art getestet werden. Discord und andere Webseiten nutzen etwa neben der Ausweisprüfung auch Gesichtsscans.

Discord verwendet für seine Überprüdung das System k-ID. Dafür sollen die Nutzer etwa ihre Ausweisdokumente in die Kamera halten oder ihr Gesicht über Video scannen lassen. Nach dem Verifikationsprozess sollen die sensiblen Daten gelöscht werden, während die Aufnahmen des Gesichts der Nutzer laut den Angaben des Unternehmens sogar nur auf deren Geräten verbleiben.

Hier kommt „Death Stranding 2“ ins Spiel. Nutzer haben einfach das Gesicht von Sam Porter Bridges genutzt, dem Protagonisten aus den „Death Stranding“-Spielen, der von dem Schauspieler Norman Reedus verkörpert wird. So fordert das System k-ID die Anwender etwa auf, zur Überprüfung ihren Mund zu öffnen oder weitere Grimassen zu ziehen. All das kann Sam im Fotomodus von „Death Stranding 2“ jedoch auch.

Wie einige Nutzer sowie Kollegen anderer Spieleseiten getestet haben, scheint das System bei statischen Bildern nicht zu greifen. Mit Spielen oder aber einem KI-Video sei es jedoch kein Problem, das neue Gesetz zu umgehen.

Viele Spieler als Porter unterwegs

Neben der Hilfe als Ersatz-Gesicht bei einer Altersverifikation hat Sam in „Death Stranding 2“ noch immer einiges zu tun. Hideo Kojima teilte erst vor wenigen Tagen neue Statistiken, wie viele Spieler auch nach dem Abschluss der Geschichte des Open-World-Games dranbleiben.

Laut dem Entwickler sollen 79 Prozent der Spieler, die in „Death Stranding 2“ das Ende erreicht haben, auch darüber hinaus weiterspielen. Dazu folgten weitere Erkenntnisse aus dem Spiel, wie etwa, dass die Nutzer am liebsten Kängurus retten und Zip-Lines bauen. Bei den Schildern liegen die Typen „Speed Up“, „You Got This!“ und „Keep On Keeping On“ vorne, so Kojima.

