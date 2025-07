Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 angespielt: Dämonen-Schnetzeln mit jeder Menge Anime-Style

Schärft eure Schwerter, Dämonentöter! Mit "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2" steht ein neues Videospiel in den Startlöchern, in dem ihr die bekannte Geschichte des Anime-Hits selbst erleben könnt. Wir durften die PS5-Version bereits anspielen.

Mit seinem Action-Game „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles“ ist SEGA vor beinahe vier Jahren ein kleiner Überraschungshit gelungen. Wenig verwunderlich, immerhin konnten Fans darin den Auftakt der beliebten Anime-Vorlage selbst nachspielen. Da sich das von CyberConnect2 („Dragon Ball Z: Kakarot“) entwickelte Spiel auch noch gut verkaufen konnte, erscheint bald mit „The Hinokami Chronicles 2“ ein Nachfolger! Fans haben somit in diesem Jahr gleich doppelten Grund zur Freude, immerhin steht auch ein neuer Anime-Kinofilm in den Startlöchern.

Während eines Preview-Events hatten wir kürzlich die Chance, die PlayStation-5-Version von „Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2“ erstmals selbst anspielen zu dürfen. Wir konnten uns mit Protagonist Tanjiro und seinen Freunden in mehrere krachende Kämpfe stürzen und einen kleinen Teil der Story des kommenden Anime-Actionspiels erleben.

Was haben wir von Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 gespielt?

Apropos Story: Das neueste Werk aus dem Haus CyberConnect2 deckt die Ereignisse vom „Entertainment District“-Arc, der in der zweiten Hälfte der 2. Staffel der „Demon Slayer“-Anime-Serie abgehandelt wird, bis hin zum „Hashira Training“-Arc (Staffel 4) ab. Darin schließen sich unsere Helden Tanjiro, Inosuke und Zenitsu mit der Klangsäule Tengen Uzui zusammen. Gemeinsam mit dem mächtigen Teufelstöter gehen sie tragischen Ereignissen in einem Rotlichtbezirk genauer auf den Grund.

Auf Tanjiro & Co. warten in „The Hinokami Chronicles 2“ neue Abenteuer.

Im Laufe der Geschichte geraten Tanjiro & Co. unter anderem mit der Dämonin Daki aneinander. Zu Beginn der ersten Mission, die wir spielen konnten, hat der hitzköpfige Inosuke erfolgreich die Fährte der gefährlichen Teufelin aufgenommen. Dank seiner gesteigerten Sinne konnte er ihre Vorratskammer ausfindig machen, die sich in einer unterirdischen Höhle befindet. Dort gerät Inosuke mit einem Wächter aneinander, ehe später Tanjiro gegen Daki selbst antreten muss.

Wie bereits im Vorgänger fällt ebenfalls die Präsentation von „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ etwas durchwachsen aus. Über weite Strecken werdet ihr euch voraussichtlich mit undynamischen Textboxen und steifen Dialogen herumärgern müssen. Die richtigen Zwischensequenzen, in denen bekannte Szenen der Anime-Vorlage nachgestellt werden, sind dafür waschechte Highlights und sind absolut fantastisch inszeniert.

Wie spielt sich Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2?

Wir haben im Rahmen des aus dem Vorgänger bereits bekannten Solo-Play-Modes einen Teil der Story des neuen „Demon Slayer“-Games gespielt. Spielerisch unterteilt sich dieser grob gesagt in zwei große Teile: Erkundung und Kampf. Mit Inosuke haben wir zunächst ein Haus erkundet und konnten leidlich interessante Gespräche mit unterschiedlichen NPCs führen. Zu entdecken gab es während dieses Abschnitts herzlich wenig.

Die Action im neuen „Demon Slayer“-Spiel ist hervorragend inszeniert.

Die Kämpfe spielen sich natürlich ähnlich wie im Erstling oder den Ablegern der „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Reihe, die ebenfalls aus dem Hause CyberConnect2 stammen. Wir sind ziemlich flott zu Fuß unterwegs, können gegnerische Angriffe blocken oder diesen ausweichen und selbst unterschiedliche Attacken vom Stapel lassen. Richtig gut haben uns die Spezialattacken gefallen, die herrlich brachial inszeniert wurden und angenehm wuchtig sind.

Ein paar Neuerungen hat sich das Entwicklerteam übrigens ebenfalls für „The Hinokami Chronicles 2“ einfallen lassen. Hierzu zählt zum Beispiel ein neues Ausrüstungssystem, das es euch erlaubt, jeden Charakter mit bis zu drei Items auszustatten. Diese gewähren euch selbstverständlich verschiedene Boni und verleihen eurer Spielfigur etwa eine erhöhte Giftresistenz oder regenerieren eure Lebensenergie. Leider konnten wir dieses System während unseres Anspieltermins noch nicht selbst ausprobieren.

Welche Neuerungen bietet Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 außerdem?

Ehe wir zu unserem Fazit kommen, möchten wir euch noch ein paar weitere Neuerungen vorstellen, auf die ihr euch darüber hinaus noch in „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ freuen dürft. Diese haben wir nachfolgend für euch in einer kleinen Liste zusammengefasst:

Dual Ultimates: Wenn ihr mit zwei Charakteren spielt, die besonders gut zusammen harmonieren, könnt ihr im Anime-Actionspiel bildgewaltige Spezialangriffe entfesseln, um eure Gegner zu besiegen

Wenn ihr mit zwei Charakteren spielt, die besonders gut zusammen harmonieren, könnt ihr im Anime-Actionspiel bildgewaltige Spezialangriffe entfesseln, um eure Gegner zu besiegen Mastery: Indem ihr mit einem Charakter besonders oft spielt, egal ob im Story-Modus oder im VS-Modus, erhöht sich dessen „mastery level“. Für jedes Level-Up erhaltet ihr kleine Belohnungen, etwa Sticker oder Hintergründe

Dual Ultimates gehören zu den Neuerungen in „The Hinokami Chronicles 2“.

The Path of a Demon Slayer: Für den Fall, dass ihr eure Kenntnisse der vorherigen Handlungsabschnitte auffrischen möchtet, könnt ihr in diesem neuen Story-Modus die wichtigsten Kämpfe der vorangegangenen Arcs nachspielen

Für den Fall, dass ihr eure Kenntnisse der vorherigen Handlungsabschnitte auffrischen möchtet, könnt ihr in diesem neuen Story-Modus die wichtigsten Kämpfe der vorangegangenen Arcs nachspielen Training Paths: In diesem Modus könnt ihr die Hashira, also die stärksten Demon-Slayer-Krieger, herausfordern. In kleinen Turnieren müsst ihr mehrere Runden überstehen, von denen jede andere Siegbedingungen hat

Des Weiteren sind in „The Hinokami Chronicles 2“ natürlich auch neue Charaktere mit an Bord. Hierzu zählen alle Hashira (Gyomei Himejima, Obanai Iguro, Mitsuri Kanroji, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito, Giyu Tomioka und Tengen Uzui), Genja Shinazugawa, Gyokko, Yoriichi und Zohakuten sowie der 3-in-1-Charakter Hinatsuru / Makio / Suma.