God of War: Nah an der Vorlage? Showrunner spricht über den Ton der Amazon-Serie

God of War:

Amazon arbeitet derzeit daran, die Abenteuer von Kratos und Atreus im Serienformat zu adaptieren. Auf der San Diego Comic-Con 2025 sprach Produzent und Showrunner Ronald D. Moore nun über den aktuellen Status der Produktion und welchen Ton man mit „God of War“ anschlagen möchte.

Amazon ist aktuell fleißig damit beschäftigt, das eigene Portfolio an Videospieladaptionen auszubauen: Nach dem Erfolg von „Fallout“, dessen zweite Staffel im Dezember dieses Jahres starten wird, befinden sich auch noch Serien zu „Mass Effect“, „Wolfenstein“ und „God of War“ in Arbeit.

Die Umsetzung des Abenteuers von Kratos und Atreus wurde bereits Ende 2022 angekündigt, sodass bereits entsprechende Fortschritte erzielt wurden. Das hat der verantwortliche Produzent und Showrunner Ronald D. Moore jetzt auf der San Diego Comic-Con 2025 verraten. Außerdem sprach er über den Ton der „God of War“-Serie, inwieweit man sich an die Vorlage halten wird und warum er dieses Projekt übernehmen wollte.

Serie soll den Ton des Spiels imitieren

Moore, vor allem bekannt für Sci-Fi-Formate wie „Battlestar Galactica“ oder „For All Mankind“, ist selbst kein Gamer, obwohl er es „versucht habe“. Dementsprechend hatte er im Vorfeld kaum Berührungspunkte mit „God of War“.

Dennoch wollte er das Projekt übernehmen: Nachdem er sich „gleich zu Beginn die Zwischensequenzen“ des Spiels angeschaut hatte, haben ihn die Charaktere „wirklich angesprochen“. „Die Geschichte von Kratos und seinem Sohn hat mich sehr berührt“, so Moore im Gespräch mit IGN. „Also sagte ich: ‚Ja, das würde ich gerne machen.‘“

Doch was können Zuschauer und vor allem „God of War“-Fans von der Serie erwarten? Wie der Showrunner erklärte, wolle man „versuchen, den Ton des Spiels zu imitieren“. Im Mittelpunkt stehe „eine epische Reise, eine tief berührende Geschichte zweier Männer, die sich aufmachen, um die Mutter von Atreus und seine Frau zu ehren.“

Moore weiter: „Sie besitzt also einen emotionalen Kern, doch zugleich spürt man Kratos‘ Geschichte, das Geheimnis seiner Vergangenheit, seine Bedeutung und die Emotionen, die er durchlebt. Es gibt eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber nicht so viel, dass unterwegs nicht auch Freude, Spektakel und eine Fülle von Ereignissen in dieser Welt ihren Platz finden.“

„Eine Mischung aus Adaption und Interpretation“

In einem anderen Gespräch mit Collider, aber ebenfalls auf der SDCC 2025, erklärte Moore jedoch, dass die Serie auch kein 1:1-Umsetzung des 2018 veröffentlichten „God of War“ werden wird. Dennoch möchte man vor der Vorlage treu bleiben: „Es handelt sich um eine Adaption – genauer gesagt eine Mischung aus Adaption und Interpretation, wenn man das Ganze als Live-Action-Projekt umsetzt.“

„Es war wirklich spannend zu entdecken: ‚Wow, hier gibt es so viel, womit wir arbeiten können!‘ Wir möchten die Geschichte, die Charaktere und den Kern des Originals beibehalten. Es gibt einfach unzählige Aspekte, aus denen man immer wieder Inspiration schöpfen kann. Das war wirklich eine interessante Erfahrung“, so Moore.

Bis mit der Premiere von „God of War“ auf Amazon Prime zu rechnen ist, dauert es allerdings noch etwas – die Arbeit geht jedoch gut voran: „Wir stecken gerade in der Drehbuchphase und arbeiten weiterhin an den Skripten. Es läuft sehr gut, wir haben ein tolles Team beisammen“, sagte Moore, der aber noch „nicht wisse“, wann die Dreharbeiten beginnen werden. Ob es im nächsten Jahr losgehe? „Wir werden sehen“, antwortete der Produzent.

Amazon scheint aber schon jetzt großes Vertrauen in das Projekt zu haben und hat bereits mehrere Staffeln bestellt. Doch Moore konzentriert sich auf das Hier und Jetzt: „Ich persönlich versuche nie, mir zu viel auf einmal vorzunehmen“, sagte er.

„[…] Meine Devise ist immer: ‚Unsere Aufgabe ist es jetzt, von hier bis hier zu kommen. Lasst uns einfach diesen Schritt machen und uns nicht zu viele Gedanken darüber machen, wie die nächste oder die nächsten drei Staffeln aussehen werden.‘ Ehrlich gesagt, reden wir im Moment überhaupt nicht darüber.“