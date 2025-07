Lost Soul Aside: Enttäuschende Hands-On-Reaktionen – Fans sollten Erwartungen dämpfen

Lost Soul Aside:

Der chinesische Entwickler Yang Bing begann im Jahr 2014 mit den Arbeiten an „Lost Soul Aside“, einem neuen Action-Rollenspiel, das die Ästhetik von „Final Fantasy 15“ mit dem rasanten Kampfsystem eines „Devil May Cry“ oder „Ninja Gaiden“ verbinden sollte.

Das Projekt wirkte so vielversprechend, dass Sony den Entwickler im Rahmen des China Hero Projects unterstützte und ihm mit Studio Ultizero Games in Shanghai ein eigenes Studio zur Seite stellte, damit das Spiel weiter wachsen konnte. Nun steht die Veröffentlichung kurz bevor – geplant ist der 29. August 2025 -, doch offenbar sollten Fans ihre Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.

Demo enttäuscht: mehr FF7 Remake als Devil May Cry und AA zum AAA-Preis?

Wie der bekannte chinesische Content Creator und Leaker Lunatic Ignus in einem neuen X-Beitrag (via Tech4Gamers) berichtet, hatte er „zusammen mit verschiedenen chinesischen Journalisten und Content Creatorn“ die Gelegenheit, anhand einer Demo das erste Kapitel von „Lost Soul Aside“ etwa zwei Stunden lang zu spielen und mehrere Bosskämpfe zu bestreiten.

Und das Fazit fällt eher ernüchternd aus: „Das eigentliche Problem des Spiels ist, dass es nicht wirklich eigenständig überzeugt. Manchmal wirken die Animationen und Kämpfe sehr billig“, erklärte der Insider. „Die meisten von uns glauben nicht, dass das Spiel aufgrund des AAA-Preises ein breiter Erfolg wird, auch wenn chinesische Spieler fasziniert davon sind.“

Zudem habe das Spiel laut Lunatic Ignus mehr mit „Final Fantasy 7 Remake“ als „Devil May Cry 5“ gemeinsam: „Es gibt sogar eine Stadt mit vielen Geschäften und NPCs, die an FF7 Remake erinnert.“

Herausfordernde Entwicklung und mögliche Verschiebung

Dass „Lost Soul Aside“ sich nicht mit den großen AAA-Spielen messen möchte (obwohl es im PS Store für 69,99 Euro angeboten wird), machte aber auch Yang Bing deutlich, der erklärte, „dass es sich um ein AA-Spiel handelt“. Zudem verriet der Entwickler, dass es im gesamten Spiel „rund 120 Minuten Zwischensequenzen“ gibt.

Und obwohl sich Bing bereits 2014 mit dem Spiel beschäftigte, begann die „tatsächliche“ Entwicklung erst Mitte 2021 – „zu diesem Zeitpunkt wurde die Art des Spiels festgelegt“. Allerdings seien die Arbeiten für Bing „extrem herausfordernd“ gewesen und hätten „seine Gesundheit stark beeinträchtigt“. Ideen für sein nächstes Projekt hat er aber schon jetzt: „Ihr nächster Titel soll ein Soulslike-Spiel werden.“

Ob „Lost Soul Aside“ am Ende auch die breite Masse und nicht nur das chinesische Publikum überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Auch der für Ende August angesetzte Release scheint noch nicht in Steiß gemeißelt: Erst kürzlich meldete sich der bekannte Leaker Detective Seeds zu Wort und behauptete, dass es nach der ChinaJoy-Messe in der ersten Augustwoche noch zu einer Verschiebung kommen könnte.

Den enttäuschen Hands-on-Reaktionen nach zu urteilen, könnte die zusätzliche Entwicklungszeit „Lost Soul Aside“ aber womöglich auch zugutekommen.