Mafia: The Old Country noch nicht erschienen und Hangar 13 plant offenbar schon das nächste Spiel

Obwohl „Mafia: The Old Country“ noch nicht einmal veröffentlicht wurde, scheint Entwickler Hangar 13 bereits das nächste Spiel der Reihe in Angriff zu nehmen. Darauf deutet jetzt zumindest eine aktuelle Stellenanzeige des Studios hin.

Fast fünf Jahre nach der Neuauflage des ersten „Mafia“-Spiels und beinahe acht Jahre nach der Veröffentlichung von „Mafia 3“, dem letzten Hauptteil der Reihe, steht mit „Mafia: The Old Country“ im nächsten Monat ein neues Spiel an, dass sich dieses Mal den Anfängen der italienischen Mafia widmen wird.

Doch noch bevor das neue Spiel überhaupt erhältlich ist, scheint Entwickler Hangar 13 schon jetzt auf das nächste Projekt zu schielen. Und dabei handelt es sich offenbar um ein weiteres „Mafia“. Das geht jetzt zumindest aus einer aktuellen Stellenanzeige des Studios hervor.

Hangar 13 sucht Personal für ein Mafia-Spiel

Wie die Kollegen von TheGamer auf der offiziellen Karriere-Webseite von Hangar 13 entdeckt haben, ist das Studio derzeit auf der Suche nach einem Principal AI Designer, der das Team in Großbritannien beim Design von KI für Gameplay, Kämpfe und Nicht-Kampf-NPCs unter die Arme greifen soll.

Dabei wird auch das „Mafia“-Franchise direkt erwähnt: „Entwerfe neue Archetypen, die zur Vision eines Mafia-Spiels passen. Von kreativen und technischen Design-Prototypen bis hin zu den Verhaltensweisen und Fähigkeiten der Gegner“, heißt es im Jobangebot.

Zwar wird in der Anzeige auch „Mafia: The Old Country“ erwähnt, doch da das Spiel bereits den Gold-Status erreicht hat und die Hauptentwicklung abgeschlossen ist, dürfte in diesem Fall wohl keine Neueinstellung mehr notwendig sein. Deshalb wird bereits gemutmaßt, dass es sich um den nächsten Teil der Reihe oder möglicherweise um ein Remake von „Mafia 2“ handeln könnte.

Eines ist sicher: Unabhängig davon, welches „Mafia“-Projekt als Nächstes ansteht, deutet die Personalsuche von Hangar 13 darauf hin, dass Fans wohl nicht mehr so lange auf den nächsten Titel der Reihe warten müssen, wie sie es zuletzt gewohnt waren.

The Old Country erscheint Anfang August

Doch zunächst einmal steht ohnehin die restliche Wartezeit auf „Mafia: The Old Country“ an – doch mit nur noch 12 Tagen fällt sie zum Glück relativ überschaubar aus. So erfolgt die Veröffentlichung bereits am 8. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Überbrückt wird die Zeitspanne zudem mit neuen Trailern zu „Mafia: The Old Country“, wie die Entwickler kürzlich in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben haben. So soll eine Videoserie die wichtigsten Aspekte des kommenden Actionspiels vor dem Release noch einmal etwas genauer beleuchten.

Das erste Video wurde in dieser Woche veröffentlicht und widmete sich dem Alltag eines Mafiosos. Zu sehen gab es Protagonist Enzo und was die Familie Torrisi von ihren neuesten Mitgliedern – den sogenannten „Soldatos“ – erwartet. Dazu gehören Aufgaben wie das Eintreiben von Schutzgeld, aber auch blutige Kämpfe, um den Willen des Dons durchzusetzen.

Wer „Mafia: The Old Country“ noch vor dem Release vorbestellen möchte, hat unter anderen im PS Store die Gelegenheit dazu: Für die Standard Edition werden lediglich 49,99 Euro fällig, während die digitale Deluxe Edition für 59,99 einige Zusatzinhalte bietet. Die Standardfassung wird natürlich auch in physischer Form erhältlich sein. Sämtliche Vorbesteller freuen sich zudem über das „Soldato“-Pack.