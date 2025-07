Microsoft-Offensive: Gears of War E-Day und State of Decay 3 für PS5 geplant – Bericht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass “Gears of War: E-Day” und “State of Decay 3” nicht exklusiv für Xbox erscheinen, sondern auch auf der PS5 veröffentlicht werden.

Im Vorfeld der Gamescom 2025 mehren sich die Anzeichen für eine deutlich intensivere Multiplattform-Ausrichtung von Xbox. Zwar fehlt bislang eine offizielle Bestätigung durch Microsoft, doch gesammelte Hinweise deuten darauf hin, dass zwei bedeutende Titel auch für Sonys Konsole erscheinen könnten.

Gears of War: E-Day offenbar für PS5 geplant

Einem Bericht von MP1st zufolge wird “Gears of War: E-Day” nicht nur für Xbox Series X/S und PC, sondern auch für die PS5 veröffentlicht. Diese Information stammt aus dem Online-Profil eines Leveldesigners, der aktuell bei The Coalition tätig ist, schreibt die Publikation.

In diesem Profil nennt der Designer alle drei Plattformen explizit als Zielsysteme für den kommenden Titel. Bereits 2024 hatten Stellenausschreibungen des Studios PlayStation-spezifisches Know-how gefordert, was die plattformübergreifende Ausrichtung untermauert.

“Gears of War: E-Day” ist ein Prequel zur bekannten “Gears of War”-Reihe und erzählt die frühen Kämpfe von Marcus Fenix und Dom Santiago gegen die Locust-Horde 14 Jahre vor dem ersten Serienteil. Mit “Gears of War: Reloaded”, einem Remaster des Originals, steht im August 2025 bereits ein offizieller PS5-Release eines Franchise-Ablegers bevor. Das stützt die Vermutung, dass auch das Prequel für die Sony-Konsole erscheint.

State of Decay 3 als Multiplattform-Spiel?

In einem weiteren Entwicklerprofil wird “State of Decay 3” als Titel für PC, Xbox und PS5 aufgeführt. Der betreffende Entwickler sei bei Undead Labs beschäftigt, dem Studio hinter der Zombie-Survival-Reihe. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus. Ein Release vor 2026 ist jedoch unwahrscheinlich. Interne Umstrukturierungen bei Xbox sowie personelle Wechsel bei Undead Labs sollen die Entwicklung verzögert haben.

Derartige Profile sind freilich nicht die zuverlässigste Methode und kommen erst recht keiner Ankündigung gleich. Allerdings sind es Puzzlestücke, die zunehmend ein Gesamtbild ergeben und Microsofts künftige Ausrichtung erahnen lassen. Doch auch PlayStation scheint sich weiter zu öffnen.

Sowohl bei „Gears of War: E-Day” als auch “State of Decay 3” kann vermutet werden, dass es sich bei den mutmaßlichen PS5-Versionen um Ports handelt, die zwar in Arbeit oder in Planung sind, aber nicht gleichzeitig mit den Xbox- und PC-Pendants auf den Markt kommen. Sicher ist das nach der Entwicklung der vergangenen Jahre aber längst nicht mehr. Darauf deutet auch der gleichzeitige Release von “Gears of War: Reloaded” hin.

Plattformstrategie und mögliche Ankündigungen

Die mögliche Veröffentlichung beider Titel auf der PS5 fügt sich in eine größere Öffnung von Xbox gegenüber Drittplattformen ein. Bereits im vergangenen Jahr erschienen Titel wie “Hi-Fi Rush” und “Pentiment” für PlayStation. “Forza Horizon 5”, ein weiterer Port, wurde auf der PS5 dem Vernehmen nach zum bislang meistverkauften Spiele des laufenden Jahres:

Aus wirtschaftlicher Perspektive erscheint eine Multiplattform-Strategie für Microsoft zunehmend sinnvoll, nicht zuletzt angesichts rückläufiger Konsolenverkäufe und wachsender Konkurrenz im Hardwaremarkt.

Laut The Game Business plant Xbox in den kommenden Wochen mehrere Ankündigungen zu Ports für die PS5 und Nintendo Switch 2. Darunter könnten sich etablierte Namen wie “Starfield” und die “Halo: The Master Chief Collection” befinden.

Ebenfalls kam das Gerücht auf, dass der „Microsoft Flight Simulator 2024“ den Weg auf die PS5 finden wird. Und das schon in diesem Jahr.

Die Gamescom 2025, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet, könnte in Bezug auf die genannten Titel für Klarheit sorgen. Xbox hat die Teilnahme bereits bestätigt. PlayStation hingegen bleibt der Messe erneut fern.