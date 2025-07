Nach der Enthüllung von Hellraiser: Videospiel zu weiterer Kult-Horrorreihe bestätigt

Nachdem erst vor wenigen Tagen ein Videospiel rund um "Hellraiser" angekündigt wurde, folgte in dieser Woche die Bestätigung zur Rückkehr einer weiteren legendären Horrorreihe in die Welt der Videospiele. Doch worauf dürfen sich Horrorfans freuen?

Nachdem das Studio Saber Interactive in der vergangenen Woche zunächst mit einem kurzen Teaser ein Horrorspiel zu „Hellraiser“ andeutete, wurde das Projekt kürzlich auch offiziell angekündigt.

Zur Freude vieler Spieler handelt es sich bei „Hellraiser“ um eine reine Singleplayer-Erfahrung und nicht, wie zunächst befürchtet, um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel à la „Dead by Daylight“. Nach der offiziellen Ankündigung von „Hellraiser“ wagte sich mit Horror Inc ein weiteres Unternehmen aus der Deckung und kündigte ein Videospiel zu einer legendären Horrorserie an.

Dieses Mal kommen Fans von „Friday the 13th“ beziehungsweise „Freitag der 13.“ auf ihre Kosten und dürfen sich auf ein neues Spiel zum Kult-Franchise freuen.

Fokus von Horror Inc liegt auf Friday the 13th

Für die Bestätigung des Titels (via The Gamer) sorgte auf der San Diego Comic Con 2025 Robbie Barsamian, der Vizepräsident von Horror Inc. Im Rahmen eines Panels sprach Barsamian über die Zukunftspläne seines Unternehmens und gab bekannt, dass sich sowohl ein neuer Film als auch ein neues Videospiel zu „Friday the 13th“ in Arbeit befinden.

Gleichzeitig betonte er, dass der Fokus von Horror Inc auf den beiden Projekten liegt und dass derzeit „der Großteil der internen Energie in das Spiel und den Film fließt.“

Offen ließ Barsamian leider, wann wir mit der offiziellen Enthüllung des „Friday the 13th“-Titels rechnen dürfen. Auch mit ersten konkreten Details hielt sich der Vizepräsident von Horror Inc vornehm zurück. Somit ist erst einmal offen, ob es sich beim neuen „Friday the 13th“-Titel um einen Nachfolger des Ende 2024 eingestellten Multiplayer-Horrors handelt oder ob genau wie bei „Hellraiser“ auf eine Singleplayer-Erfahrung gesetzt wird.

Da der Markt für asymmetrische Multiplayer-Titel mittlerweile übersättigt ist und zuletzt auch für kommerzielle Misserfolge sorgte, hoffen die Fans auf eine schaurige Horrorerfahrung für Einzelspieler. Ob diese Wünsche erfüllt werden, wird die Zeit zeigen.

Sollte Horror Inc diesbezüglich näher ins Detail gehen oder einen konkreten Termin für die Enthüllung des neuen „Friday the 13th“-Spiels nennen, erfahrt ihr es auf PLAY3 natürlich sofort.