Peacemaker Season 2: Auf ins Multiversum – Offizieller Trailer enthüllt die Verbindung zum neuen DCU

John Cena kehrt im kommenden Monat in seiner Rolle als Christopher Smith in der zweiten Staffel von „Peacemaker“ als kompromissloser Antiheld zurück. Ein frischer Trailer liefert jetzt nicht nur einen Vorgeschmack auf die neuen Episoden, sondern verrät auch, wie die Serie, ursprünglich Teil des alten DCEU, nahtlos ins neue DCU übergeht.

2022 knüpfte die erste Staffel von „Peacemaker“ direkt an die Ereignisse des Films „The Suicide Squad“ an und rückte den titelgebenden Antihelden Christopher Smith, erneut verkörpert von John Cena, in den Mittelpunkt. Nun startet im August dieses Jahres die zweite Season der Serie.

Doch während die erste Staffel noch zum alten DC Extended Universe (DCEU) gehörte, zählen die kommenden Episoden zum neuen DC Universe (DCU), das diesen Monat mit dem neuen „Superman“-Film seinen Auftakt feierte. Doch wie passt der „alte“ Peacemaker in das neue, allumfassende und kohärente DC-Film- und -Serienuniversum von James Gunn und Peter Safran? Der neue Trailer zur zweiten Staffel von „Peacemaker“ liefert die Antwort.

„Best Dimension Ever“

Wie der Trailer, der im Rahmen der San Diego Comic-von 2025 seine Premiere feierte, enthüllt, setzen die neuen Folgen einen Monat nach den Ereignissen von „Superman“ an und der Peacemaker entdeckt ein Portal in eine Paralleldimension, in der alles besser ist – dort wird er als Held anerkannt und kann ein besseres Leben führen. Dadurch soll außerdem deutlich gemacht werden, dass es im neuen DCU mindestens 100 Universen gibt.

Darüber hinaus werden auch Hawkgirl, gespielt von Isabela Merced, sowie Guy Gardner, der von Nathan Fillion verkörpert wird, in Erscheinung treten. Beide wurden erst kürzlich im neuen „Superman“-Film als Teil der Justice Gang eingeführt. Doch neben der Justice Gang sollen noch weitere „Superman“-Charaktere (via Culture Crave) in der Serie auftreten.

Als Gegenspieler bekommt es der Peacemaker mit Rick Flag Sr. zu tun, der von Frank Grillo dargestellt wird. Nachdem der Antiheld in „The Suicide Squad“ dessen Sohn Rick Flag Jr. tötete, hat er noch eine offene Rechnung zu begleichen. Eine weitere spannende Neuerung ist die Rolle von Michael Rooker als Adlerjäger, der als eine Art „Eaglys Lex Luthor“ beschrieben wird.

Peacemaker Staffel 2 startet im August in den USA

Die zweite Staffel von „Peacemaker“ startet in den USA am 21. August 2025 auf HBO Max, dem Streamingdienst von HBO und Warner Bros. Ein offizieller Starttermin für Deutschland steht bislang noch aus. Hierzulande feierte die erste Staffel mit einer Verzögerung von etwa neun Monaten Premiere auf RTL+, ist aber seit September 2024 auch auf Amazon Prime Video verfügbar.

Mit Blick auf die neue Staffel dürfen sich Fans wohl besonders auf die Episoden 1, 6 und 8 freuen, die von der Besetzung als Favoriten ausgewählt wurden. Alle drei Folgen wurden persönlich von James Gunn inszeniert.

Zudem wird es eine brandneue Eröffnungstanzsequenz geben, und Gunn verriet, dass der Soundtrack sein persönlicher Favorit ist – inklusive eines Ozzy-Osbourne-Songs, der bereits im Trailer zu hören war. Abschließend wurde klargestellt, dass die zweite Staffel von „Peacemaker“ noch extremer wird als die erste und somit definitiv nichts für Kinder ist.