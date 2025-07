PS Plus im August 2025: Essential, Extra und Premium vor Ankündigung und Freischaltung – Termine

PS Plus im August 2025:

Wann erfolgen die Ankündigungen und Freischaltungen der August-Neuzugänge von PS Plus Essential, Extra und Premium? Die Termine stehen mehr oder weniger fest, während Sony die Vorhersagen mittlerweile schwieriger gestaltet.

Der August naht und damit auch die Ankündigungen und Freischaltungen für PS Plus Essential, Extra und Premium. Die Termine lassen sich inzwischen nicht mehr ganz so verlässlich vorhersagen wie in den Jahren zuvor, doch gewisse Muster zeichnen sich weiterhin ab.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie dürfte bestehen bleiben: Den Anfang machen traditionell die Neuzugänge der Basisstufe PS Plus Essential. Die Ankündigung der neuen Titel wird am 30. Juli 2025 erwartet. Die Freischaltung dürfte am 5. August 2025 erfolgen.

PS Plus Extra und Premium folgen dem bisherigen Rhythmus zufolge rund zwei Wochen später. Die Vorstellung der neuen Spiele ist demnach für den 13. August 2025 angesetzt. Mit der Veröffentlichung kann am 19. August 2025 gerechnet werden, zumindest teilweise.

PS Plus Essential

Ankündigung: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Freischaltung: Dienstag, 5. August 2025

PS Plus Extra und Premium

Ankündigung: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Freischaltung: Dienstag, 19. August 2025

Sony kündigt die Neuzugänge üblicherweise gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit an, die Freischaltungen erfolgen im Laufe des jeweiligen Vormittags, meist gegen 10 Uhr.

Testlauf in Australien deutet auf veränderte Veröffentlichungsstrategie hin

Zumindest bei den Freischalttagen neuer PS-Plus-Spiele deutet sich ein neues Muster an. Sony Interactive Entertainment hat zuletzt ein verändertes Veröffentlichungsmodell erprobt, bei dem Spiele nicht an einem Tag freigeschaltet wurden, sondern auf den Monat verteilt.

In Deutschland blieben die Abweichungen gering, teils erklärbar durch mögliche Marketingdeals (etwa mit „Cyberpunk 2077“) oder spätere Releases wie bei „Abiotic Factor“. In Australien wichen die Freischaltungen im Juli deutlicher vom gewohnten Muster ab.

Termine für PS Plus Extra in Australien:

Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) – 9. Juli

(PS5/PS4) – 9. Juli Banishers: Ghosts Of New Eden (PS5) – 15. Juli

(PS5) – 15. Juli Tropico 6 (PS5/PS4) – 15. Juli

(PS5/PS4) – 15. Juli Abitioc Factor (PS5) – 22. Juli

(PS5) – 22. Juli Planet Zoo (PS5) – 22. Juli

(PS5) – 22. Juli Bluey The Video Game (PS5/PS4) – 29. Juli

(PS5/PS4) – 29. Juli Risk of Rain 2 (PS5/PS4) – 29. Juli

(PS5/PS4) – 29. Juli New World: Aeternum (PS5) – 29. Juli

Sony bestätigte gegenüber Press Start, dass in ausgewählten Märkten mit alternativen Veröffentlichungsmodellen experimentiert werde. Wörtlich hieß es: „Wir erkunden neue Wege, um Titel aus dem PS-Plus-Spielekatalog bereitzustellen, sodass in diesem Monat in ausgewählten Märkten, einschließlich Australien, Spiele zu unterschiedlichen Terminen verfügbar sein werden.“

Ob dieses Verfahren künftig weltweit zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Eine entsprechende Ankündigung steht bislang aus. Dennoch ist denkbar, dass bei den PS-Plus-Veröffentlichungen im August 2025 zusätzliche Freischaltungstermine hinzukommen.

Einige Spiele verlassen im August den PS-Plus-Katalog

Parallel zu den bevorstehenden Neuzugängen werden im August 2025 einige Titel aus dem PS-Plus-Katalog entfernt. Aufgelistet sind die entsprechenden Spiele im nachfolgenden Artikel:

Die Entfernung ist für Dienstag, den 19. August 2025 geplant, zeitgleich mit der Veröffentlichung neuer Inhalte für PS Plus Extra und Premium. Bis dahin haben Abonnenten Zeit, die betreffenden Games zu spielen. Danach ist ein Zugriff nur noch durch Kauf möglich.

Für PS Plus Essential gilt weiterhin: Werden die Spiele während ihrer Verfügbarkeit dem eigenen Konto hinzugefügt, bleiben sie dauerhaft in der persönlichen Bibliothek und sind spielbar, solange das Abonnement aktiv ist. Das Juli-Aufgebot steht weiterhin zur Verfügung.