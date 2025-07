Starfield, Fable, Halo & mehr: Diese Xbox-Hits könnten auf der PS5 landen

Nachdem Microsoft im vergangenen Jahr mit Titeln wie „Sea of Thieves“ oder „Hi-Fi Rush“ den Anfang machte, dürfte spätestens die Veröffentlichung des erfolgreichen Xbox-Rennspiels „Forza Horizon 5“ für die PS5 deutlich gemacht haben, dass es Microsoft mit seiner Multiplattform-Strategie definitiv ernst meint.

In den vergangenen Monaten veröffentlichte der Redmonder Konzern nicht nur weitere ehemals Xbox-exklusive Spiele auf der PS5, sondern kündigte auch zusätzliche Titel für Sonys Konsole an – darunter sowohl ganz neue Spiele als auch bereits für PC und Xbox Series X/S erhältliche Veröffentlichungen.

Laut aktuellen Gerüchten könnte die Ankündigung weiterer Xbox-Titel für die PS5 unmittelbar bevorstehen.

Welche Xbox-Titel als nächstes für die PS5 erscheinen (könnten)

Doch beginnen wir zunächst mit den Xbox-Titeln, die bereits für die PS5 bestätigt wurden und in den nächsten Monaten erscheinen. Den Anfang macht am 12. August 2025 das narrative Action-Adventure „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Ebenfalls im August dürfen sich PS5-Spieler auf ein wahres Schwergewicht der Xbox-Geschichte freuen: „Gears of War“, das in Form eines Remakes zurückkehrt.

Das Remake trägt den Namen „Gears of War: Reloaded“ und bietet neben der Kampagne auch den legendären Multiplayer, der kompetitive Team-Shooter seinerzeit auf den Konsolen salonfähig machte. „Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für die PS5.

Im Herbst wiederum folgen das Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ und der Action-Titel „Ninja Gaiden 4“, der in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entsteht.

Die angekündigten Spiele in der Übersicht:

Senua’s Saga: Hellblade 2 – 12. August 2025

– 12. August 2025 Gears of War: Reloaded – 26. August 2025

– 26. August 2025 Ninja Gaiden 4 – 21. Oktober 2025

– 21. Oktober 2025 The Outer Worlds 2 – 29. Oktober 2025

Den Angaben diverser Insider zufolge bereitet Microsoft ergänzend zu den bereits für die PS5 bestätigten beziehungsweise veröffentlichten Spielen weitere Ankündigungen vor. Zu den ehemals Xbox-exklusiven Titeln, die als nächstes den Weg auf Sonys Konsole finden sollen, gehört Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“.

Dem gut vernetzten Insider Nate the Hate zufolge sollen sowohl die Ankündigung als auch die Veröffentlichung für die PS5 in diesem Jahr erfolgen. Laut einem frischen Gerücht bereitet Microsoft zudem PS5-Versionen zu „State of Decay 3“ und dem in diesem Jahr angekündigten „Gears of War: E-Day“ vor.

Auch „Halo“ und „Fable“ wurden in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen PS5-Release in Verbindung gebracht. Nachfolgend eine Übersicht über alle Xbox-Titel, die diversen Quellen zufolge für die PS5 umgesetzt werden.

Diese Spiele sollen für die PS5 erscheinen (Gerücht):

Starfield

Fable

Microsoft Flight Simulator

State of Decay 3

Gears of War: E-Day

Halo: Combat Evolved (Remake)

Halo: The Master Chief Collection

State of Decay 3

Avowed

Grounded 2

South of Midnight

Welche Xbox-Spiele sind bereits für PS5 erhältlich?

Dank der neuen Multiplattform-Strategie erschienen in der Vergangenheit nicht nur mehrere zunächst Xbox-exklusiv veröffentlichte Spiele für die PS5. Darüber hinaus entschied sich Microsoft trotz der Übernahme des Publishers im Jahr 2021 zuletzt dazu, große Bethesda-Titel wie „Doom: The Dark Ages“ Day-One für die PS5 zu veröffentlichen.

Ein Veröffentlichungspolitik, an der Microsoft bei kommenden Neuveröffentlichungen aus dem Hause Bethesda festhalten möchte. Da bei Activision Blizzard von Anfang an klar war, dass die Spiele des kalifornischen Publishing-Giganten trotz der Übernahme durch Microsoft weiterhin als Multiplattform-Titel erscheinen würden, wurden sie in der folgenden Auflistung nicht berücksichtigt.

Diese Xbox-Spiele erschienen für PS5: