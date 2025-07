Assassin’s Creed Shadows: Update 1.0.7 bringt New Game+ und umfangreiche Verbesserungen – Changelog

Ubisoft veröffentlicht für “Assassin’s Creed Shadows” mit Patch 1.0.7 ein umfassendes Update, das unter anderem den lang erwarteten New Game-Plus-Modus, neue Levelgrenzen und zahlreiche Optimierungen im Gameplay umfasst. Der Changelog liegt vor.

Am morgigen 29. Juli 2025 veröffentlicht Ubisoft für “Assassin’s Creed Shadows” das nächste umfassende Update. Mit Version 1.0.7 erhält das Spiel nicht nur funktionale Erweiterungen, sondern auch zahlreiche technische und inhaltliche Verbesserungen.

Die Größe des Updates variiert je nach Plattform. Auf der PS5 umfasst der Patch 8,92 GB, während er auf der Xbox Series X/S mit 19 GB deutlich umfangreicher ausfällt. Für Spieler auf Steam beträgt die Downloadgröße 9 GB. Allgemein wird die PC-Version hingegen mit 16 GB angegeben.

New Game+ und erweiterte Progressionssysteme

Kernstück des Updates 1.0.7 von “Assassin’s Creed Shadows” ist der New-Game-Plus-Modus. Nach Abschluss der Hauptkampagne, übrigens unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad, können Spieler eine neue Partie beginnen, dabei aber Ausrüstung, Fähigkeiten, Verbündete und den Ausbau ihres Verstecks aus dem ersten Durchlauf behalten. Als Belohnung für einen vollständigen Abschluss winken neue legendäre Waffen wie “Whisper of Gold” und “Dragon’s Gold”.

Interessant ist hierbei, dass die Schwierigkeit bis zu achtmal zunimmt: „Mit jedem neuen Abenteuer in New Game+ stellst du dich stärkeren Gegnern, anspruchsvolleren Herausforderungen und stellst deine Shinobi- und Samurai-Fähigkeiten auf die Probe“, so Ubisoft.

Begleitend dazu wird die Levelobergrenze von 60 auf 80 erhöht. Auch das Wissensrang-System von “Assassin’s Creed Shadows” bleibt nicht unangetastet: Spieler können nun die Ränge 9 und 10 erreichen und damit zusätzliche passive Boni, Fertigkeiten und Kampftechniken freischalten. Verbesserungen an Ausrüstung sowie die Möglichkeit, die Schmiede auf Stufe 4 auszubauen, sorgen dafür, dass das höhere Level- und Fähigkeitsniveau sinnvoll eingebettet ist.

Technische Anpassungen und Balancing-Maßnahmen

Patch 1.0.7 für “Assassin’s Creed Shadows” bringt darüber hinaus umfangreiche Balancing-Anpassungen. Die Menge der beim Handel verdienten Mon wurde neu ausbalanciert. Der Kauf von Gegenständen kostet weniger, während der Verkauf von Gegenständen mehr einbringt.

Auch der Ressourcenertrag beim Zerlegen von Gegenständen erhielt eine Anpassung. Er wurde erhöht. Die nötige Menge an Handwerksmaterialien zum Aufwerten von Gegenständen stieg leicht, während saisonale Truhen künftig mehr Materialien enthalten.

Verbündete passen sich fortan stärker an das Spielerlevel an, was ihren Nutzen im späteren Spielverlauf deutlich erhöht. Auch Gegner wie Ronin wurden überarbeitet und verfügen über vier statt drei Gesundheitssegmente.

Fehlerbehebungen und Optimierungen im Detail

Das Update von “Assassin’s Creed Shadows” behebt zudem eine Vielzahl gemeldeter Fehler, darunter Probleme in Dialogen, Missionsblockaden und Codex-Funktionen. Neue Optionen wie ein Level-Selektor für den Wissenspfad sowie die Möglichkeit, Einträge als gelesen zu markieren, erweitern laut Ubisoft die Benutzerfreundlichkeit.

Fehlerhafte Fähigkeiten, falsch vergebene Boni oder nicht aktivierte Effekte wurden korrigiert. Auch grafische Ungereimtheiten, etwa schwebende Objekte oder fehlerhafte Texturen, sowie fehlerhafte Tooltips und Übersetzungen erhielten eine Überarbeitung.

Patch 1.0.7 zählt zu den bislang umfangreichsten Aktualisierungen für “Assassin’s Creed Shadows”. Der vollständige Changelog liefert weitere Details zu den Änderungen und Neuerungen. Für das Jahr 2025 sind weitere Updates geplant.

Schon zuvor erhielt der DLC “Die Klauen von Awaji” einen Termin. Der Launch erfolgt am 16. September 2025. Die Erweiterung umfasst ein neues Gebiet, zusätzliche Waffen und etwa zehn Stunden Spielzeit.