Call of Duty Black Ops 7: Vor Release – Activision verteilt In-Game-Boni

Call of Duty Black Ops 7:

Bereits vor dem Release von “Call of Duty: Black Ops 7” können sich Fans exklusive In-Game-Boni sichern. Sie sind Teil einer neu gestarteten Promotion-Aktion.

Der Release von „Call of Duty: Black Ops 7“ lässt zwar noch einige Monate auf sich warten, doch die Werbemaschinerie läuft bereits an. Ein Teil davon ist eine Kooperation zwischen Publisher Activision und dem Energydrink-Hersteller Monster Energy. Erneut werden spezielle Aktionsdosen vertrieben, über die sich Spielinhalte schon vor dem offiziellen Release sichern lassen.

Monster Energy-Aktion bringt Belohnungen für Black Ops 7

Laut internationalen Berichten sind seit Kurzem limitierte Monster Energy-Dosen mit dem Logo und Design von „Call of Duty: Black Ops 7“ im Handel erhältlich. Sie enthalten einen QR-Code, der In-Game-Boni freischaltet.

Wie CharlieIntel berichtet, tauchten die Dosen in Supermärkten und Getränkehandlungen auf. Der QR-Code auf der Verpackung ermöglicht es, dem eigenen Activision-Konto digitale Belohnungen gutzuschreiben. Voraussetzung dafür ist offenbar wieder ein Kaufnachweis: Der Kassenbon muss vermutlich hochgeladen werden, um Missbrauch durch simples Scannen im Laden zu verhindern.

In ersten Ländern wurden auf „Call of Duty: Black Ops 7“ getrimmte Getränkedosen entdeckt. (Bildquelle: x.com/charlieINTEL und Activision)

Welche konkreten Inhalte durch die Codes freigeschaltet werden, ist auf den Dosen nicht vermerkt. Frühere Aktionen geben jedoch Hinweise: Bei der letzten Zusammenarbeit zur Veröffentlichung von „Black Ops 6“ konnten sich Spieler unter anderem Waffen-Skins, Operator-Skins und 15-minütige XP-Boosts sichern. Auch diesmal dürften doppelte Erfahrungspunkte (Double XP) und kosmetische Items Teil der Belohnungen sein.

Die Aktion ist nicht die erste Marketingmaßnahme zu „Call of Duty: Black Ops 7“ Bereits im Juni erhielten Spieler in „Black Ops 6“ und „Warzone“ eine Calling Card im Design des kommenden Spiels. Der frühe Start der Kooperation deutet auf eine breit angelegte Werbekampagne für den diesjährigen Ableger der Shooter-Reihe hin.

Veröffentlichungstermin weiterhin unklar

Der offizielle Veröffentlichungstermin für „Call of Duty: Black Ops 7“ steht weiterhin aus. Ein Leak deutet jedoch auf den 14. November 2025 hin, was vergleichsweise recht spät wäre. Activision hat diesen Termin bislang nicht bestätigt. Weitere Informationen zum Shooter sollen am 19. August 2025 folgen. Der Titel wird Teil der Eröffnungsshow der Gamescom 2025 sein.

„Call of Duty: Black Ops 7“ spielt im Jahr 2035, über 40 Jahre nach den Ereignissen von Teil 6, und erzählt eine düstere Geschichte rund um psychologische Kriegsführung. Im Mittelpunkt steht David Mason, der mit seinem Team gegen einen manipulativen und furchteinflößenden Gegner antritt.

Das Spiel bietet eine Koop-Kampagne sowie Einzelspieler- und Multiplayer-Modi mit neuen Karten, futuristischen Waffen und der Rückkehr des Zombies-Modus im „Dunklen Äther“.