Dying Light The Beast: Wie steht es um Ingame-Währung & Mikrotransaktionen? Techland äußert sich

Mit der Einführung der "DL Points" in "Dying Light 2: Stay Human" zog Techland seinerzeit den Unmut vieler Spieler auf sich. Doch kehrt die umstrittene Ingame-Währung auch in "Dying Light: The Beast" zurück? Techland schafft nun Klarheit.

Im Rahmen der umfangreichen Post-Launch-Unterstützung veröffentlichte Techland nicht nur eine Reihe neuer Updates und Inhalte für „Dying Light 2: Stay Human“.

Darüber hinaus führte das Studio mit den „DL Points“ im Sommer 2023 eine Ingame-Währung ein, mit der Spieler kosmetische Extras und weitere Inhalte erwerben konnten. Eine Designentscheidung, die in der Community alles andere als gut ankam und kurz vor dem Release von „Dying Light: The Beast“ natürlich die Frage aufwirft, ob die „DL Points“ im kommenden Ableger zurückkehren.

Auf Nachfrage eines Spielers schaffte Franchise Director Tymon Smektala auf X (via Insider Gaming) Klarheit und stellte klar, dass keine Ingame-Währungen wie die „DL Points“ oder Miktrotransaktionen geplant sind.

Umfang legte in den vergangenen Monaten kontinuierlich zu

In der offiziellen Ankündigung von „Dying Light: The Beast“ wies Techland darauf hin, dass es dem Studio in gewisser Weise um einen Gegenentwurf zu den immer größer werdenden Open-World-Titel geht. Demnach richtet sich das neue „Dying Light“-Abenteuer auch an Spieler mit wenig Zeit und bietet diesen eine Kampagne, die sich in 18 bis 20 Stunden abschließen lässt.

Wie Techland kürzlich bestätigte, fanden in den vergangenen Monaten allerdings zahlreiche zunächst nicht geplante Inhalte den Weg ins Spiel und sorgen dafür, dass „Dying Light: The Beast“ deutlich umfangreicher ausfällt als ursprünglich vorgesehen.

Wie das Studio betonte, haben wir es hier allerdings mit Inhalten wie zusätzlichen Herausforderungen oder Geheimissen zu tun, die keinen Einfluss auf die Spielzeit der Kampagne haben. Stattdessen sind es optionale Inhalte, durch die die Spielzeit von „Dying Light: The Beast“ auf bis zu 50 Stunden anwachsen kann.

„Ich denke, wir sind im Vergleich zu so ziemlich allem, was derzeit auf dem Markt ist, sehr wettbewerbsfähig aufgestellt“, erklärte der Franchise Director Tymon Smektala. „Ganz wie ein AAA-Titel wollen wir, dass dieses Spiel wirklich Präsenz zeigt. Es ist in den vergangenen Monaten stark gewachsen. Ich persönlich finde, dass es das auch verdient hat.“

Release um wenige Wochen nach hinten geschoben

Ursprünglich sollte „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. In der vergangenen Woche räumte Techland allerdings ein, dass sich das Studio noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff nehmen möchte und sich daher dazu entschied, den Release um wenige Wochen nach hinten zu schieben.

Als neuen Releasetermin für den PC und die aktuellen Konsolen nannte Techland den 19. September 2025.

Unklar ist weiterhin, wann die im vergangenen Jahr ebenfalls angekündigten Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One folgen. Hier spricht Techland weiterhin nur von einem Release zu einem späteren Zeitpunkt. Wer „Dying Light: The Beast“ vor einem möglichen Kauf zunächst anspielen möchte, bekommt auf der Gamescom 2025 im nächsten Monat die Gelegenheit dazu geboten.

So stellt Techland in Halle 6 eine Gameplay-Demo zum kommenden Ableger aus, die einen ausführlichen Blick auf das Spiel ermöglicht.