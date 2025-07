Gamescom 2025: Eines der meist erwarteten Indie-Spiele des Jahres auf der Messe spielbar

Besucher der Gamescom in Köln können sich dieses Jahr auf einige spielbare Highlights freuen - darunter auch das wohl meist erwartete Indie-Spiel des Jahres. Microsoft hat nämlich bekannt gegeben, dass die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung eines überaus beliebten Metroidvanias am Xbox-Stand gespielt werden kann.

Im nächsten Monat öffnet die Gamescom 2025 ihre Pforten und wird vom 20. bis einschließlich 24. August wieder Hunderttausende Besucher nach Köln locken. Schließlich handelt es sich um die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, die in diesem Jahr mit einigen potenziellen Highlights lockt, die vom Publikum vor Ort direkt angespielt werden können.

Besonders viel zu bieten hat dabei der Xbox-Stand, der in Halle 7 mit mehr als 120 Spielstationen aufwarten wird. Wie Microsoft heute bekannt gegeben hat, können nicht nur eigene First-Party-Spiele wie beispielsweise „Ninja Gaiden 4“ oder „The Outer Worlds 2“ ausprobiert werden, sondern auch jede Menge Titel der Third-Party-Partner. Darunter auch das wohl meist erwartete Indie-Spiel des Jahres.

Hollow Knight: Silksong auf der Gamescom 2025 spielbar

Bereits 2019 angekündigt warten die Fans nun seit nunmehr sechs Jahren auf den Release. Die Rede ist natürlich von „Hollow Knight: Silksong“, der Fortsetzung des im Februar 2017 veröffentlichten und überaus erfolgreichen Metroidvania-Abenteuers. Und jetzt wird „Silksong“ auf der diesjährigen Gamescom sein spielbares Debüt feiern und darf erstmals von einem breiten Publikum ausgiebig ausprobiert werden.

Und womöglich könnte es nach der Gamescom noch dauern, bis „Hollow Knight: Silksong“ dann erneut gespielt werden kann. Ein Release-Termin ist nämlich nach wie vor noch nicht in Sicht. Fest steht nur, dass die Veröffentlichung nach langer Wartezeit und mehrfachen Verschiebungen noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Von offizieller Seite aus hieß es zuletzt, dass der Release von „Silksong“ noch vor den Weihnachtsfeiertagen erfolgen soll, während es in der jüngsten Vergangenheit immer mehr Hinweise – unter anderem auf Steam – gab, dass die Veröffentlichung näher rückt. Insider und Leaker prophezeiten sogar einen Release im Sommer.

Doch wann immer es auch so weit sein mag, erscheinen wird „Hollow Knight: Silksong“ für alle aktuellen Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Switch 2.

Weitere Highlights auf der Gamescom 2025

Neben „Hollow Knight: Silksong“ wird die Gamescom 2025 aber noch weitere Highlights bieten, die von den Besuchern live vor Ort angespielt oder zumindest begutachtet werden können, beispielsweise am Stand von Konami in Halle 7: Während „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ selbst getestet werden kann, können sich Messebesucher auch auf „ein cineastisches und atmosphärisches Horrorerlebnis“ zu „Silent Hill f“ freuen.

Weitere Kracher hat zudem Capcom im Gepäck, die mit ihrem Stand in Halle 9 warten: Sowohl „Onimusha: Way of the Sword“, „Pragmata“ als auch „Resident Evil Requiem“ können selbst gespielt werden.

Wer einen Besuch in Köln plant, kann sich bereits eine Eintrittskarte für die Gamescom 2025 über den offiziellen Ticket-Shop sichern. Preislich werden in diesem Jahr mittlerweile 30,50 Euro für einen Besuch am Donnerstag, Freitag oder Sonntag fällig. Wer am Samstag auf die Messe möchte, muss 40 Euro bezahlen.

Anders als die bereits erwähnten Unternehmen wird Sony – im Gegensatz zu Nintendo, die in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein werden – nicht auf der Gamescom 2025 vor Ort sein: Der PlayStation-Hersteller erteilte der Messe bereits eine Absage.