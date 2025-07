Gamescom 2025: ROG Xbox Ally, neue Spiele und exklusive Demos – Microsoft enthüllt Messeprogramm

Microsoft hat für die Gamescom 2025 in Köln ein umfangreiches Programm angekündigt. Am Xbox-Stand werden aktuelle Entwicklungen aus dem Spiele- und Hardwarebereich vorgestellt, begleitet von Livestreams, Hands-on Demos und Community-Formaten.

Mehr als 120 Spielstationen

Der Xbox-Stand in Halle 7 der Koelnmesse bietet laut der heutigen Ankündigung über 120 Spielstationen. Dort können Besucher Spiele der Xbox Game Studios sowie von internationalen Partnern ausprobieren. Zu den ausgewählten Titeln zählen unter anderem:

First-Party Spiele

Grounded 2 – Hands-on Demo

– Hands-on Demo Ninja Gaiden 4 – Erste öffentliche Hands-on-Demo

– Erste öffentliche Hands-on-Demo Indiana Jones und der Große Kreis – Spielbar + täglicher Wettbewerb

– Spielbar + täglicher Wettbewerb Age of Empires (Franchise) – inkl. Überraschungen

– inkl. Überraschungen Age of Mythology: Retold – inkl. Überraschungen

– inkl. Überraschungen Microsoft Flight Simulator 2024 – City-Update + neue Challenges

– City-Update + neue Challenges The Outer Worlds 2 – Exklusive Theater-Präsentation

Third-Party Partner-Titel (spielbar am Xbox-Stand)

Hollow Knight: Silksong

Borderlands 4

Onimusha: Way of The Sword

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

EA Sports FC 26

Aniimo

There Are No Ghosts at the Grand

PowerWash Simulator 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Final Fantasy 16

Invincible VS

Super Meat Boy 3D

Cronos: The New Dawn

Mistfall Hunter

ROG Xbox Ally im Fokus

Ein Programmpunkt im Hardware-Bereich sind die Handheld-Geräte ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, die in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelt wurden. Sie sollen die Flexibilität von Windows mit der Leistung der Xbox verbinden.

Vor Ort können ausgewählte Titel direkt auf den Handhelds getestet werden, darunter “Tony Hawk’s Pro Skater 3+4”, “Roblox” und “Onimusha: Way of the Sword”. Der ASUS-Stand bietet zusätzliche Anspielmöglichkeiten.

Community-Events, Barrierefreiheit und Streaming

Das Xbox FanFest kehrt zurück und feiert mittlerweile das zehnjährige Bestehen. Ergänzend dazu veranstaltet Microsoft eine mehrtägige Live-Übertragung direkt vom Messegelände mit Gameplay-Demos, Entwicklerinterviews und neuen Trailern. Die Streams werden am 20. und 21. August in mehreren Sprachen sowie mit barrierefreien Optionen ausgestrahlt. Auch Bethesda beteiligt sich mit eigenen Livestreams am Xbox-Stand.

Mittwoch, 20. August – Xbox @ gamescom 2025 Broadcast

Start: 15:00 Uhr (CEST)

15:00 Uhr (CEST) Highlights: ROG Xbox Ally Handhelds, “Grounded 2”, “Keeper”, “Call of Duty: Black Ops 7” und weitere Überraschungen.

Donnerstag, 21. August – Xbox @ gamescom 2025 Broadcast

Start: 15:00 Uhr (CEST)

15:00 Uhr (CEST) Highlights: “Ninja Gaiden 4”, “Overwatch 2”, “The Outer Worlds 2” und mehr.

Den vollständigen Zeitplan gibt es in den Tagen vor der Messe auf den offiziellen Xbox-Kanälen in den sozialen Medien.

Für barrierefreies Gaming sorgen unter anderem rollstuhlgerechte Bereiche, höhenverstellbare Spielstationen und der Xbox Adaptive Controller. Zusätzlich können Besucher an der “Xbox Digital Passport Quest” teilnehmen, einer interaktiven Aktion mit Belohnungen von Partnern wie Meta, NVIDIA und Amazon.

Auch “World of Warcraft” ist mit einem eigenen Stand in Halle 8 dabei. Dort soll die kommende Erweiterung “Midnight” erstmals spielbar sein. Abgerundet wird das Programm durch Entwicklerpanels, Cosplay-Auftritte und Esport-Wettbewerbe.

Die Premiere von “Call of Duty: Black Ops 7” findet wiederum im Rahmen der Eröffnungsshow am 19. August 2025 statt. Anschließend sollen exklusive Inhalte über die offiziellen Kanäle von „Call of Duty“ veröffentlicht werden.

Die gesamte Ankündigung mit allen Programmpunkten findet sich auf dem Xbox-Wire von Microsoft Gaming.