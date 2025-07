GTA 6: 30 oder 60 FPS? „Es ist ein Kompromiss“ – Rockstar-Veteran über die potenzielle Bildrate

Bereits die beiden ersten Trailer zu „GTA 6“ machten deutlich: Hier erwartet die Spieler ein echtes Grafik-Highlight. Ein extrem hoher Detailgrad und realistische Charaktermodelle ließen sogar Zweifel aufkommen, ob es sich bei dem gezeigten Material tatsächlich um Gameplay handeln würde.

Doch Rockstar Games bestätigte: Die in den Trailern gezeigten Szenen wurden „vollständig im Spiel auf einer PS5 aufgenommen“ und bestehen „zu gleichen Teilen aus Gameplay und Zwischensequenzen“. Eine Frage bleibt jedoch: Wird „GTA 6“ auf den Konsolen mit 30 oder 60 FPS dargestellt werden?

Warum 30 FPS für GTA 6? Ex-Entwickler erklärt den Kompromiss

Aufgrund der gebotenen Grafikqualität sind sich viele sicher: Auf der PS5 und Xbox Series X/S wird Rockstar Games 30 Bilder pro Sekunde anpeilen müssen – mehr dürfte die Hardware nicht hergeben.

Davon sind beispielsweise auch die Technikexperten von Digital Foundry überzeugt, ebenso wie der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter Mike York, der erklärte, dass er nicht glaube, „dass die Erstveröffentlichung mit 60 FPS laufen wird. Es sei denn, es wird durch einen KI-Upscaler wie bei der PlayStation erreicht.“

Mit Obbe Vermeij, der von 1995 bis 2009 als technischer Direktor bei Rockstar Games maßgeblich an mehreren „GTA“-Spielen beteiligt war, äußerte sich nun ein weiterer Ex-Mitarbeiter des Studios zur Bildraten-Debatte von „GTA 6“. Wie er auf Nachfrage eines Nutzers in einem X-Beitrag (via GamesRadar) erläuterte, sei die Entscheidung letzten Endes „ein Kompromiss“.

„Warum ist es Ihrer Meinung nach so schwierig für GTA 6, 60 FPS auf den Basiskonsolen zu erreichen (oder ist es tatsächlich möglich?)“, lautete die Frage, woraufhin Vermeij antwortete: „Es ist ein Kompromiss. Bei 30 Bildern pro Sekunde können doppelt so viele Polygone gerendert werden wie bei 60 Bildern pro Sekunde. Für ein kompetitives Actionspiel würde man immer die hohe Bildrate wählen, aber bei GTA bevorzugt man vielleicht die visuellen Details.“

60 FPS auf PS5 Pro? Insider gibt Hoffnung

Letztendlich bleibt abzuwarten, welche Bildrate „GTA 6“, sobald es am 26. Mai 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint, bieten wird. Doch die 60 FPS scheinen noch nicht vom Tisch – zumindest nicht auf der PS5 Pro.

Erst kürzlich äußerte sich der bekannte Insider Detective Seeds zu diesem Thema und behauptete, dass er „von einem PlayStation-Ingenieur, der in der Vergangenheit bereits mehrfach sehr präzise und verifizierte Informationen geliefert hat“, in Erfahrung bringen konnte, dass „GTA 6“ auf der PS5 Pro „derzeit 60 FPS erreicht und hält“.

Möglich gemacht würde dies angeblich durch eine „enge Zusammenarbeit“ mit den Ingenieuren von PlayStation, die Rockstar Games bei der Optimierung unterstützen, und das neue Upscaling-Verfahren, das sich derzeit unter dem Projektnamen Amethyst bei AMD und Sony in der Entwicklung befindet und im nächsten Jahr als „Drop-in-Ersatz für das aktuelle PSSR“ auf der PS5 Pro zum Einsatz kommen soll.