Light of Motiram: Sony verklagt Tencent wegen Horizon-Kopie

Vergangenes Jahr kündigte die Tencent-Tochter Polaris Quest mit „Light of Motiram“ ein neues Open-World-Survivalspiel an, das eine frappierende Ähnlichkeit zu Sonys „Horizon“-Spielen aufweist - offenbar zu viel für den PlayStation-Hersteller, der das chinesische Unternehmen nun vor Gericht zerrt.

Während der neueste Teil der „Horizon“-Reihe mit „Forbidden West“ bereits drei Jahre zurückliegt, sorgte das chinesische Entwicklerstudio und Tencent-Tochterunternehmen Polaris Quest Ende November 2024 für eine Überraschung: Ihr angekündigtes Open-World-Survivalspiel „Light of Motiram“ weist eine verblüffende Ähnlichkeit zum Sony-Franchise von Entwickler Guerilla Games auf.

Sowohl der Look und das Design der Welt, die mechanischen Kreaturen und selbst die Protagonistin von „Light of Motiram“ weisen dabei fast schon schockierende Parallelen zu den „Horizon“-Spielen auf. Ein Direktvergleich machte deutlich, dass einige Elemente teils 1:1 übernommen wurden. Und damit scheint Sony ein Problem zu haben, die nun gegen Tencent vor Gericht ziehen.

Light of Motiram als Horizon-Klon: Sony geht gegen Tencent vor

Wie Reuters jetzt berichtet, hat Sony Interactive Entertainment bereits am vergangenen Freitag eine Klage wegen Urheberrechts- und Markenverletzung vor einem Bundesgericht in Kalifornien gegen Tencent eingereicht. Der Vorwurf: Das kommende Spiel „Light of Motiram“ sei ein „sklavischer Klon“ der beliebten „Horizon“-Reihe. Sony behauptet, dass das Tencent-Spiel gleich mehrere charakteristische Elemente kopiere, was bei Käufern für Verwirrung sorgen könnte.

Der PlayStation-Hersteller legte in seiner Klageschrift außerdem offen, dass Tencent im vergangenen Jahr an Sony herangetreten sei, um gemeinsam an einem neuen „Horizon“-Titel zu arbeiten. Dieses Angebot lehnte Sony jedoch ab. Kurz darauf folgte die Ankündigung von „Light of Motiram“, das Sony zufolge nicht nur künstlerische Elemente kopiert, sondern auch identisches Gameplay und sogar Story-Themen der „Horizon“-Spiele aufweist.

Sony führte darüber hinaus an, dass selbst die Gaming-Presse „Light of Motiram“ als „Nachahmung von Horizon“ bezeichnet habe. Ein Journalist nannte das Spiel sogar „Horizon Zero Originality“. Um die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte zu verhindern, fordert Sony nun eine gerichtliche Anordnung und einen unbestimmten Geldbetrag als Schadensersatz.

Auf Nachfrage von Reuters reagierten bislang weder die Anwälte noch Sprecher von Sony und Tencent mit einem Statement.

Sonys eigene MMO- und Multiplayer-Pläne im Horizon-Universum

Trotz der Ähnlichkeiten bietet „Light of Motiram“ aber auch eigene Elemente, darunter beispielsweise auch ein tiefgreifender Survival-Aspekt, Basenbau oder Koop-Multiplayer für bis zu zehn Spieler. Erscheinen soll das Spiel noch im Laufe dieses Jahres für die PS5 und den PC. Außerdem ist ein Release für mobile Geräte mit iOS und Android geplant. Ein konkreter Termin steht noch aus – falls es nach der Klage durch Sony überhaupt noch zu einem Release kommen sollte.

Sony könnte den dreisten „Horizon“-Klon vor allem wegen seines eigenen „Horizon“-MMOs kritisch sehen, da „Light of Motiram“ dessen Erfolg negativ beeinflussen könnte. Allerdings gab es im Januar Gerüchte über einen Entwicklungsstopp des Projekts, das in Zusammenarbeit mit den südkoreanischen MMO-Experten von NCsoft entsteht.

Unabhängig davon arbeitet aber auch Guerrilla Games an einem Multiplayer-Spin-off von „Horizon“. Die Entwicklung wurde bereits Mitte 2023 offiziell bestätigt, eine Enthüllung steht jedoch noch aus. Berichten zufolge könnte der Release noch für dieses oder spätestens nächstes Jahr geplant sein – definitiv vor „Horizon 3“, das laut einem Leak im Jahr 2027 als Cross-Gen-Titel für PS5 und PS6 erscheinen könnte.