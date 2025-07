Lost Soul Aside: Überzeugt es mehr als die Hands-ons? Gameplay zeigt das Action-RPG in Aktion

Lost Soul Aside:

Nachdem erste Hands-ons zu „Lost Soul Aside“ eher durchwachsen ausfielen, zeigt sich das chinesische Action-Rollenspiel nun in einer neuen Vorschau. Rund sieben Minuten Gameplay geben einen Einblick, was das Spiel zu bieten hat.

Nach gleich mehreren Verschiebungen soll das Action-Rollenspiel „Lost Soul Aside“ Ende August endlich für den PC und die PlayStation 5 erscheinen.

Für einen Dämpfer der Vorfreude sorgte kürzlich der bekannte Leaker Lunatic Ignus, der nach eigenen Angaben die Möglichkeit hatte, das erste Kapitel von „Lost Soul Aside“ anzuspielen. Sein Fazit nach knapp zwei Stunden fiel jedoch ernüchternd aus. Neben der Tatsache, dass das Action-RPG in seiner aktuellen Form nicht eigenständig überzeugt, sorgten vor allem die Animationen und das Kampfsystem für Kritik.

Ergänzend zum enttäuschenden Ersteindruck des Leakers erreichte uns eine chinesische Vorschau zu „Lost Soul Aside“, die rund sieben Minuten Gameplay aus dem Spiel zeigt. Neben Kampfszenen wartet auch ein Blick auf ausgewählte Schauplätze der Spielwelt.

Mehr Final Fantasy 7 Remake als Final Fantasy 15?

Als der chinesische Entwickler Yang Bing im Jahr 2014 mit der Entwicklung von „Lost Soul Aside“ begann, gab er an, sich vor allem von Titeln wie „Final Fantasy 15“ inspirieren zu lassen. Zudem orientierte er sich laut eigenen Aussagen beim Kampfsystem an Action-Hits wie „Devil May Cry 5“.

Laut Lunatic Ignus erinnert das Spiel in seiner aktuellen Form jedoch stärker an das Remake von „Final Fantasy 7“ als an „Final Fantasy 15“.

So sei beispielsweise bereits im ersten Kapitel eine große Stadt zu finden, die sich mit ihren Geschäften und NPCs stark an das Remake von „Final Fantasy 7“ anlehnt. Genau darin sieht der Leaker auch eines der größten Probleme des Spiels: Ohne die aus anderen Spielen übernommenen Elemente könne „Lost Soul Aside“ als eigenständiges Action-RPG schlicht nicht überzeugen.

„Die meisten von uns glauben nicht, dass das Spiel angesichts des AAA-Preises ein breiter Erfolg wird – auch wenn chinesische Spieler fasziniert davon sind“, so Lunatic Ignus weiter.

Droht eine weitere Verschiebung?

Nach der jüngsten Verschiebung ist „Lost Soul Aside“ derzeit für einen Release am 29. August 2025 auf PlayStation 5 und PC vorgesehen. Unbestätigten Berichten zufolge ist dieser Termin jedoch alles andere als in Stein gemeißelt. Laut dem Insider und Leaker Detective Seeds drohe nämlich eine weitere Verzögerung.

„Ich hoffe zwar, dass ich mich irre, aber es gibt einen sehr konkreten Grund für meine Annahme. Da PlayStation dieses Spiel betreut, sind bestimmte interne Vorgänge, die normalerweise längst abgeschlossen wären, immer noch ausstehend. Das war schon im April/Mai so“, schrieb er auf X.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um die Verschiebung steht noch aus.