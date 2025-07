Mortal Kombat Legacy Kollection: Xbox leakt erneut einen Termin – wann erscheint die Sammlung?

Mit der „Mortal Kombat: Legacy Kollection“ kündigten WB Games und die Entwickler von Digital Eclipse Anfang Juni eine umfangreiche Sammlung an, die einer Vielzahl klassischer „Mortal Kombat“-Titel zu einem Comeback auf den modernen Plattformen verhilft.

Nachdem WB Games bislang lediglich von einem geplanten Release in diesem Jahr sprach, könnte sich Microsoft erneut als Spielverderber entpuppen und eine offizielle Ankündigung durch den Publisher vorweggenommen haben. So entdeckten Nutzer in der Xbox-Mobile-App kürzlich einen möglichen Releasetermin für die „Mortal Kombat: Legacy Kollection“.

Der Xbox-App zufolge soll die Sammlung am 29. September 2025 erscheinen. Ein Termin, der bislang weder von WB Games noch von Digital Eclipse offiziell bestätigt wurde.

Was steckt in der Retro-Sammlung?

Laut den Entwicklern von Digital Eclipse handelt es sich bei der „Mortal Kombat: Legacy Kollection“ um eine umfangreiche Retro-Sammlung. Diese umfasst nicht weniger als 20 verschiedene Versionen klassischer „Mortal Kombat“-Titel – darunter Arcade-, Konsolen- und Handheld-Fassungen.

Neben erweiterten Online-Funktionen enthält die „Legacy Kollection“ auch begleitendes Archivmaterial und gewährt Fans damit einen detaillierten Einblick in die Entstehungsgeschichte der Reihe.

Bezüglich des Online-Multiplayers ergänzten die Entwickler, dass sämtliche enthaltenen Klassiker mit einem Rollback-Netcode ausgestattet wurden, um stabile und faire Online-Duelle zu ermöglichen.

Zu den bereits bestätigten Klassikern gehören:

Mortal Kombat (1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

– Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear Mortal Kombat 2 (1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

– Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES, Genesis

– Arcade, SNES, Genesis Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES

– Arcade, SNES Mortal Kombat 4 (1997) – Arcade

– Arcade Mortal Kombat Advance (2001) – Game Boy Advance

– Game Boy Advance Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – Game Boy Advance

– Game Boy Advance Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – Game Boy Advance

Ergänzend zu den enthaltenen Spielen versprechen die Verantwortlichen eine „interaktive Dokumentation voller seltener Konzeptzeichnungen, Archivmaterial und neuer Interviews“. Unter anderem kommen mit Ed Boon und John Tobias zwei führende kreative Köpfe hinter der „Mortal Kombat“-Reihe zu Wort und gewähren interessante Einblicke in die Entwicklung und die Geschichte der ikonischen Serie.

Bei der interaktiven Dokumentation arbeitet Digital Eclipse mit dem Dokumentarstudio Area 5 zusammen, das bereits für „Grounded 2: The Making of The Last of Us Part 2“ verantwortlich war.

Die „Mortal Kombat: Legacy Kollection“ erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.