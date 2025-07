PS5: Mafia, Gears of War & Metal Gear Solid – Das sind die Top-Neuerscheinungen im August 2025

Der August zeigt eindrucksvoll, dass das alljährliche Sommerloch zumindest auf der PS5 ausbleibt. PS5-Besitzer dürfen sich im kommenden Monat nämlich auf gleich mehrere Highlights freuen, die verschiedenste Genres abdecken.

Damit euch kein Blockbuster entgeht, liefern wir euch eine Übersicht der wichtigsten PS5-Neuerscheinungen im August – darunter ein Remake eines legendären Stealth-Action-Klassikers, zwei Titel der Xbox Game Studios und ein vielversprechendes Gangster-Spektakel.

Den Auftakt im August 2025 macht jedoch ein Fighting-Game für Anime-Fans.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS5 & PS4)

Release: 5. August 2025

Bei „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ handelt es sich um den Nachfolger des Fighting-Titels aus dem Jahr 2021. Spielerisch versprechen die Entwickler effektgeladene Auseinandersetzungen, die der Action des Animes in nichts nachstehen. Der Story-Modus greift unterschiedliche Handlungsstränge des Animes auf und ermöglicht es den Spielern, diese aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben.

Da die unterschiedlichen Charaktere und ihre Beweggründe ausführlich vorgestellt werden, können auch Neulinge zugreifen, die mit dem Anime noch nicht in Berührung kamen. Neu ist der Modus „The Path of a Demon Slayer“, in dem ikonische Kämpfe aus dem Vorgänger übernommen und in die Geschichte eingebunden werden.

Nichts geändert hat sich laut offiziellen Angaben am Kampfsystem, das zwar schnell zu erlenen ist, jedoch ausreichend Tiefe bietet, um auch erfahrene Genresfans zufriedenzustellen.

Mafia: The Old Country (PS5)

Release: 8. August 2025

Weiter geht es am 8. August 2025 mit „Mafia: The Old Country“. Im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts schlüpfen die Spieler in die Rolle von Enzo Favara, der in der Welt des organisierten Verbrechens um sein Überleben kämpft und versucht, sich in einer Mafia-Familie zu beweisen.

Nach einer brutalen Kindheit in Zwangsarbeit ist Enzo bereit, alles zu riskieren, um ein Ehrenmann in der kriminellen Familie Torrisi zu werden. „Mafia: The Old Country“ erzählt eine Vorgeschichte zur erfolgreichen Spielreihe und kehrt der Open-World von „Mafia 3“ zugunsten eines kompakteren Spielerlebnisses den Rücken.

Darüber hinaus verspricht Entwickler Hangar 13 eine filmisch inszenierte Handlung, die Spieler immer wieder vor schwerwiegende Entscheidungen stellt – mit maßgeblichem Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte.

Senua’s Saga: Hellblade 2 (PS5)

Release: 12. August 2025

Der nächste ehemals Xbox-exklusive Titel, der dank Microsofts neuer Multiplattform-Strategie den Weg auf die PS5 findet, ist „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Genau wie im ersten Teil stehen die Protagonistin Senua und ihre psychischen Abgründe im Mittelpunkt der Geschichte. Erneut setzen die Entwickler von Ninja Theory auf eine düstere und atmosphärisch dichte Spielerfahrung.

Die Spieler erleben Senuas erschütternde Geschichte und bestreiten Kämpfe, die noch brutaler, realistischer und emotionaler inszeniert sind als im Vorgänger. Auf der PS5 sorgt „Senua’s Saga: Hellblade 2“ dank der Unterstützung des haptischen Feedbacks dafür, dass die Spieler die Geschichte so intensiv wie nie zuvor erleben.

Zudem dürfen sich Besitzer einer PS5 Pro auf verbesserte Grafik und Performance freuen.

Delta Force (PS5)

Release: 19. August 2025

Mit „Delta Force“ kehrt eine echte Legende des Shooter-Genres auf die Konsolen zurück. Nachdem PC-Spieler bereits Ende 2024 in den Genuss des Shooters kamen, sind im August auch PS5-Spieler an der Reihe. „Delta Force“ versteht sich spielerisch als teambasierter Shooter im Free2Play-Format, in dem Spezialeinheiten bei wichtigen Missionen rund um den Globus gegen mächtige Gegner antreten.

Auf den Schlachtfeldern des „Kriege“-Modus treten zwei Teams mit jeweils 32 Spielern zu Land, zu Wasser und in der Luft gegeneinander an. In „Einsätze“ hingegen rücken die Spieler mit ihren Teams an die Front vor und versuchen, wertvolle Gegenstände zu bergen.

Der dritte Modus trägt den Namen „Black Hawk Down“ und basiert auf dem gleichnamigen Film von 2001.

Gears of War: Reloaded (PS5)

Release: 26. August 2025

Nur eine Woche nach „Delta Force“ feiert das nächste Schwergewicht des Shooter-Genres sein Comeback: „Gears of War“. Der Kult-Shooter der Xbox 360 kehrt in Form des Remasters „Gears of War: Reloaded“ zurück. Neben der Kampagne ist auch der kompetitive Multiplayer enthalten, der dank Crossplay-Unterstützung plattformübergreifend gespielt werden kann.

Zu den technischen Verbesserungen von „Gears of War: Reloaded“ gehören – je nach unterstützter Plattform – eine Darstellung in 4K und bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Darüber hinaus bietet die Shooter-Neuauflage sowohl Splitscreen-Koop als auch Online-Koop.

Das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und die zusätzlichen technischen Möglichkeiten der PS5 Pro werden selbstverständlich ebenfalls unterstützt.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5)

Release: 28. August 2025

Wo wir gerade bei Neuauflagen sind: Auch an Fans der „Metal Gear Solid“-Reihe wird im August gedacht. Ende des kommenden Monats erscheint das von Konami und Virtuos entwickelte Remake „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“, mit dem der legendäre Stealth-Klassiker aus dem Jahr 2004 seinen Weg auf die PS5 findet.

An der Handlung hat sich im Rahmen des Remakes natürlich nichts geändert. Ein weiteres Mal verschlägt es die Spieler ins Jahr 1964. In den Wirren des Kalten Krieges wird der Elitesoldat mit dem Codenamen Snake mit der heiklen Mission beauftragt, feindliche Stellungen zu infiltrieren und eine schreckliche Massenvernichtungswaffe unschädlich zu machen.

Neben einer rundum überarbeiteten Grafik bietet „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ auch kleinere spielerische Verbesserungen, mit denen die Entwickler sicherstellen möchten, dass sich das Remake auch an ein modernes Publikum richtet. Allerdings betonte das Team, sich mit den Gameplay-Optimierungen nicht zu weit von den spielerischen Wurzeln des Stealth-Klassikers entfernen zu wollen.

Lost Soul Aside (PS5)

Release: 29. August 2025

Den Schlusspunkt im August setzt das Action-Rollenspiel „Lost Soul Aside“ des chinesischen Studios UltiZero Games. Die Handlung dreht sich um das Schicksal des Kriegswaisen Kaser. Dieser kümmert sich aufopferungsvoll um seine jüngere Schwester Louisa und kämpft gleichzeitig als Mitglied der Widerstandsgruppe Glimmer gegen die Invasion der mysteriösen Voidrax, die aus einer anderen Dimension eingedrungen sind.

Als Louisa eines Tages entführt wird, begibt sich Kaser auf eine gefährliche Reise, auf der schon bald nicht nur das Leben seiner Schwester, sondern das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht. Spielerisch möchte das Team von UltiZero Games vor allem mit einem rasanten Kampfsystem überzeugen, das sich an bekannten Action-Titeln wie „Devil May Cry“ oder „Ninja Gaiden“ orientiert.

Kaser setzt im Kampf nicht nur auf einen dynamischen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf, sondern kann auch auf unterschiedliche Waffen und besondere Fähigkeiten zurückgreifen, mit denen die Spieler den Kampfstil an ihre bevorzugte Spielweise anpassen können.

Was ist euer PS5-Highlight im August 2025? Verratet es uns in den Kommentaren.