PS5 & PS4: EA Sports FC 26 dominiert Vorbestell-Charts, aber was folgt? 

Der PlayStation-Store liefert kontinuierlich einen Hinweis darauf, welche Spiele bei den Leuten besonderen Anklang finden. Das Interesse spiegelt sich in den Vorbestellungen wider, die in den offiziellen Charts ausgewertet werden.

In dieser Woche setzt ein Sportspiel die Benchmark, an der sich andere Games orientieren müssen. Angeführt wird die aktuelle Übersicht von der “EA Sports FC 26 Ultimate Edition” (109,99 Euro), gefolgt von der 79,99 Euro kostenden Standard Edition desselben Spiels auf Platz 2. Beide Versionen sichern sich damit eine starke Ausgangsposition für den offiziellen Release im September.

Wo landet Ghost of Yotei?

Direkt dahinter positioniert sich “Mafia: The Old Country” (49,99 Euro) auf Rang 3. Die erweiterte Deluxe Edition (59,99 Euro) belegt Platz 4 und legt nahe, dass es an der 2002 gestarteten Reihe weiterhin ein reges Interesse gibt, auch wenn der zuvor veröffentlichte Teil eher unter den Erwartungen blieb. Der Launch erfolgt in der kommenden Woche am 8. August 2025.

Ebenfalls prominent vertreten ist die “Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition” (89,99 Euro), die sich auf Platz 5 einsortiert. Die Standardversion verweilt auf Rang 15. Hier müssen sich Fans bis Oktober 2025 gedulden.

Im Bereich Sport hält sich auch die “NBA 2K26 Superstar Edition” (99,99 Euro) weit vorn und belegt Platz 6. Mit “Demon Slayer – The Hinokami Chronicles 2 Deluxe Edition” (69,99 Euro) folgt ein Lizenz-Titel auf Rang 7, der vor allem Anime-Fans anspricht.

Ebenfalls dabei: Ein Paket für den Shooter “Delta Force”, der zum Launch kostenlos spielbar sein wird. Die “Jurassic World Evolution 3: Deluxe Edition” auf Rang 11 sowie das kürzlich verschobene “Dying Light: The Beast” und dessen Deluxe Edition (79,99 Euro) auf den Rängen 12 und 16 untermauern ebenfalls ein gewisses Interesse.

Top 20 der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PSN:

EA Sports FC 26 Ultimate Edition (109,99 Euro) EA Sports FC 26 (79,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) NBA 2K26 Superstar Edition (99,99 Euro) Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 (69,99 Euro) NBA 2K26 Leave No Doubt Edition (149,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) Delta Force (8,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) Dying Light The Beast (69,99 Euro) ARK Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Code Violet Digital Deluxe Edition (59,99 Euro) Ghost of Yōtei (79,99 Euro) Dying Light The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) EA Sports Madden NFL 26 Deluxe Edition (109,99 Euro) Metal Gear Solid Delta Snake Eater Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Sengoku Dynasty (29,99 Euro)

Hohe Platzierungen in den Vorbestell-Charts garantieren keinen langfristigen Erfolg. Im Fall von „EA Sports FC 26“ kann jedoch zweifelsfrei davon ausgegangen werden. Ob hingegen Spiele wie „Mafia: The Old Country“ genügend Käufer mobilisieren, um mögliche Nachfolger zu rechtfertigen, werden eher die Charts nach dem Launch zeigen, darunter die Ranglisten aus Deutschland.