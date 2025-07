PS6: Leak enthüllt Codenamen der APU für Konsole und Handheld – und weitere Specs der Next-Gen-Xbox

Hinter den Kulissen arbeiten sowohl Sony als auch Microsoft bereits an den neuen Konsolen für die nächste Generation. Doch weder zur PS6 noch zur nächsten Xbox sind bislang offizielle Details bekannt. Fest steht: In beiden Systemen werden maßgeschneiderte Chips von AMD zum Einsatz kommen.

Nun hat ein bekannter Leaker den Codenamen für die APU der PS6 sowie für ein geplantes PlayStation Handheld enthüllt. Dadurch wird gleichzeitig bestätigt: Der neue AMD-Chip namens Magnus, zu dem diesen Monat erste Details bekannt wurden, wird in der kommenden Xbox-Generation von Microsoft zum Einsatz kommen.

Orion und Canis: Die Chips von PS6 und PlayStation Handheld

Bei dem besagten Leaker handelt es sich um Moore’s Law is Dead, der zuletzt auch schon die Informationen zum Magnus-Chip, der fälschlicherweise erst der PS6 zugeordnet wurde, in Umlauf brachte. Doch wie er jetzt in seinem neuesten YouTube-Video (via Wccftech) enthüllt, wird der Chip des PS5-Nachfolgers auf den Codenamen Orion hören. Das neue PlayStation Handheld hingegen soll von einem Chip namens Canis angetrieben werden.

Während zu Orion noch keine weiteren Details vorliegen, wurde der Canis-Chip für Sonys mobile Plattform auch durch den bekannten Leaker Kepler_K2 bestätigt. Zudem fügte er hinzu, dass es sich wohl um ein monolithisches Design handeln würde. Das bedeutet: Alle wichtigen Komponenten des Chips – also der Prozessor, die Grafikeinheit und auch andere wichtige Bausteine – werden auf einem einzigen, zusammenhängenden Stück Silizium gefertigt.

Die Vorteile bei diesem Design liegen vor allem bei der schnelleren Kommunikation, da sämtliche Bauteile sehr nah beieinander liegen – die Datenwege sind entsprechend kurz. Darüber hinaus erfordert der Datenaustausch weniger Energie, da die Signale kürzere Wege zurücklegen und nicht erst zwischen verschiedenen Chiplets übertragen werden müssen, was für den Einsatz in einem Handheld optimal wäre.

Magnus-Chip: Das steckt in der Next-Gen-Xbox

Und mit den Chip-Codenamen für die PS6 und das dazugehörige Handheld steht auch fest, dass die Magnus-APU für die nächste Xbox zu Einsatz kommen dürfte: Der AMD Zen 6-Chip soll ziemlich leistungsstark sein und mit der 3-nm-Technologie gefertigt werden.

Zudem verfügt er den neuesten Leaks zufolge über eine RDNA „AT2“-Grafikeinheit mit voraussichtlich 68 Recheneinheiten (CUs) und einem 192-Bit-Speicherbus. Der kürzere Speicherbus lässt die Insider vermuten, dass die Next-Gen-Xbox – wie schon andere Konsolen von Microsoft zuvor – wieder auf eine geteilte Speicherlösung setzen könnte.

Wie immer gilt jedoch: Alle Leaks und Insider-Angaben sollten mit der entsprechenden Portion Skepsis betrachtet werden. Bis mit handfesten Informationen zu den Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft zu rechnen ist, dürfte es auch noch etwas dauern. Mit der PS6 und Xbox Next ist wohl frühestens ab 2027 oder 2028 zu rechnen. Leaks zufolge könnte die PS6 sogar später erscheinen, als ursprünglich gedacht.