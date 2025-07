Ready or Not: PS5 schlägt Xbox Series X im direkten Grafikvergleich – Wie steht es um die PS5 Pro?

Ready or Not:

„Ready or Not“ ist seit Kurzem auch für Konsolen erhältlich. Ein direkter Grafikvergleich zeigt jetzt, dass der Taktik-Shooter auf der PS5 visuell die Nase vorn hat und die Series X hinterherhinkt - womöglich aufgrund der Series S.

Nachdem „Ready or Not“ bereits im Dezember 2021 als Early-Access-Version auf dem PC an den Start ging, erfolgte in diesem Monat der Release für Konsolen: Seit dem 15. Juli 2025 ist der Taktik-Shooter auch für die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Doch auf welcher Plattform bietet „Ready or Not“ die beste Performance und visuelle Qualität? Die Antwort auf diese Frage liefert jetzt ein detaillierter und direkter Grafikvergleich zwischen der PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Series S – mit einem etwas überraschenden Ergebnis.

PS5 glänzt bei Ready or Not, Xbox Series X mit Abstrichen

Wie der technische Vergleich des bekannten YouTube-Kanals ElAnalistaDeBits verdeutlicht, gibt „Ready or Not“ auf der PS5 die beste Figur ab. Während auf allen Konsolen zwei Grafikmodi – Qualität und Leistung – zur Wahl stehen, und im Leistungsmodus Auflösung, Schatten, Umgebungsverdeckung und der Detailgrad reduziert werden, um stabile 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen, sind die Einbußen auf der Xbox Series X am deutlichsten.

Sowohl die Schatten als auch die Umgebungsverdeckung, das sogenannte Ambient Occlusion, sind auf der Series X schlechter. Die Schatten im Qualitätsmodus der Series X erreichen sogar nur das Niveau der PS5 im Leistungsmodus. Aber auch der Detailgrad auf den Xbox-Konsolen weist eine geringere Einstellung als die PS5 im Leistungsmodus auf.

Zudem ist die durchschnittliche Auflösung der PS5 im Qualitätsmodus etwas höher als die der Xbox Series X, die aufgrund ihrer Abstriche dafür aber im Leistungsmodus eine höhere Auflösung bieten kann.

Series X und S gleichauf, PS5 Pro ohne Vorteile

ElAnalistaDeBits kommt zu dem Ergebnis, dass „Ready or Not“ sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Series S mit nahezu identischen Grafikeinstellungen daherkommt. Das legt die Vermutung nahe, dass sich Entwickler VOID Interactive aufseiten der Microsoft-Plattform für die kostengünstigere Xbox als Lead-Plattform entschieden hat. Optimierungen, um die Mehrleistung der Series X zu nutzen, wurden offensichtlich nicht vorgenommen.

Auf der anderen Seite haben sich die Macher aber auch nicht die Vorteile der PS5 Pro zunutze gemacht. Wie im Grafikvergleich deutlich wird, bietet der Taktik-Shooter auf Sonys Power-Konsole im Vergleich zur herkömmlichen PS5 „keine signifikanten Verbesserungen“.

Zwar ist „Ready or Not“ im PS Store nicht als PS5 Pro-optimiertes Spiel gekennzeichnet, doch Anfang Juni hatten die Entwickler noch erklärt, dass unter anderem aufgrund des KI-basierten Upscaling-Verfahrens PSSR technische Vorteile zu erwarten seien. Der aktuelle Grafikvergleich zeigt jedoch, dass die Unterschiede kaum ins Gewicht fallen.